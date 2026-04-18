Agregada militar de Cuba en Rusia: "Nuestro pueblo luchará"

La primer Coronel Mónica Milián, agregada Militar, Naval y Aérea de Cuba en Rusia, afirmó este viernes en Moscú que "nuestro pueblo luchará por difícil que sean las circunstancias", durante el acto oficial de conmemoración del 65 aniversario de la victoria de Playa Girón celebrado cerca del monumento a Fidel Castro en la capital rusa.

El evento, titulado "Fidel, inspiración de la Victoria en Playa Girón, la lucha continúa", fue presidido por el embajador cubano en Rusia, Enrique Orta, y reunió a veteranos internacionalistas rusos, funcionarios de la cancillería rusa, diputados de la Duma Estatal, agregados militares y personal de la misión cubana en Moscú.

Milián, quien ha sido vinculada al reclutamiento de cubanos para la guerra de Rusia contra Ucrania, afirmó que Cuba enfrenta "un reproducimiento sin límites del bloqueo económico, financiero, comercial y el cerco del suministro de petróleo" por parte de Estados Unidos, pero que "pese a las dificultades impuestas desde afuera, nuestro pueblo encontrará soluciones".

La oficial también invocó a los combatientes cubanos enviados a Venezuela como ejemplo de sacrificio: "con el ejemplo de nuestros 32 combatientes que ofrendaron sus vidas en defensa del hermano pueblo de Venezuela, así nuestro pueblo luchará".

Milián agradeció explícitamente el respaldo de Moscú: "Estamos muy agradecidos por el apoyo brindado por el Gobierno de la Federación de Rusia y el envío de crudo y combustible para la generación eléctrica en nuestro país en un momento tan necesario como este".

El Coronel Mijail Mojov, representante del Ministerio de Defensa de Rusia, felicitó al pueblo cubano y afirmó que "ningún reto ni adversidad ha podido quebrar la voluntad y la dignidad de los cubanos", exigiendo además el levantamiento del embargo estadounidense.

Comunistas rusos que también participaron en el acto señalaron que "solo nuestra lucha común, nuestra solidaridad común, nos permitirá resistir", y que los sucesos de Playa Girón demuestran que "es posible resistir con éxito incluso a un imperio tan poderoso como los Estados Unidos de América".

El día anterior, Díaz-Canel presidió en La Habana el acto por el 65 aniversario de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución, llamando a los cubanos a estar listos para combatir, mientras el régimen publicó la declaración oficial "Girón es hoy y es siempre", en la que afirmó que Cuba no será un trofeo ni una estrella.

La figura de Milián tiene una dimensión que el régimen no menciona en sus actos: desde septiembre de 2023, fuentes de inteligencia ucranianas la han identificada como coordinadora clave de la red de reclutamiento de mercenarios cubanos para el ejército ruso en Ucrania, actuando como intermediaria entre el ministro cubano Álvaro López Miera y el ruso Serguéi Shoigú.

El gobierno cubano niega oficialmente cualquier participación militar en el conflicto ucraniano, pero al menos 93 cubanos han muerto en esa guerra según datos confirmados hasta enero de 2026, y la inteligencia ucraniana estima que más de 20,000 cubanos han sido reclutados para combatir del lado ruso.