Tras casi cuatro años sin verla, José Daniel Ferrer se reencuentra con su hija en Estados Unidos

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García compartió este sábado un emotivo video en Facebook en el que apareció reunido con su hija Daniela Patricia Ferrer Reyes, de casi nueve años, en Estados Unidos, tras casi cuatro años sin verse.

"La última vez que nos vimos fue en el 2022, ¿no? En el año 2022 estando yo en prisión. Luego hubo una temporada, un tiempo sin visita", dijo Ferrer a la niña en el video, grabado en un ambiente familiar y distendido.

El reencuentro llega después de años de separación forzada, represión y sufrimiento familiar impuestos por el régimen cubano.

Ferrer fue arrestado el 12 de julio de 2021, un día después de las protestas masivas del 11J, y recluido en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Desde el 17 de marzo de 2023 permaneció incomunicado en celda de castigo, sin visitas ni comunicación con su familia.

En junio de 2023, cuando sus familiares lograron por fin verlo tras meses de incomunicación, lo encontraron en ropa interior, con dificultad para caminar y fuertes dolores. En noviembre de 2024, el gobierno de Estados Unidos condenó públicamente una golpiza que sufrió dentro de la prisión.

La represión del régimen se extendió también a sus hijos. Su hijo mayor, José Daniel Ferrer Cantillo, fue detenido junto a él el mismo día del 11J y, aunque fue liberado una semana después, las autoridades penitenciarias le denegaron posteriormente las visitas como represalia por su participación en las protestas del 15 de noviembre de 2021.

Daniela Patricia, hija de Ferrer con su expareja Liettys Rachel Reyes, ingresó a Estados Unidos en 2022 con su tía, pero quedó en un limbo migratorio con riesgo de deportación a Cuba, al haber recibido una Orden de Supervisión. La niña debía presentar un caso de asilo político antes de noviembre de 2025.

Ferrer fue excarcelado el 16 de enero de 2025, pero el régimen revocó su libertad condicional el 29 de abril de ese año y lo reenvió a Mar Verde. Finalmente, el 13 de octubre, salió de Cuba rumbo a Miami junto a su esposa Nelva Ortega y tres hijos, acompañado por funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, aceptando el exilio como condición impuesta por la dictadura.

En el video publicado este sábado, Ferrer llama a Daniela Patricia "la niña más bella de la galaxia" y le dice: "Te echaba muchísimo, muchísimo menos. Y tú has crecido cantidad. Y estás bellísima".

La niña cumple nueve años el próximo 23 de abril, y su padre ya le prometió el regalo: "Vamos a comprarte un violín. Ahora mismo vamos a ver qué vale un violín para comprar el violín".

Ferrer también le anunció a su hija que planea regresar pronto a Cuba para continuar su lucha: "Vine a verte porque pronto, pronto papá va a estar de nuevo en Cuba. Y obvio que te voy a venir a ver y tú me vas a ir a ver a mí".