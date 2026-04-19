Díaz-Canel proclama que "siempre vamos a vencer”, mientras Cuba sigue perdiendo población, economía y futuro

La retórica triunfalista de Díaz-Canel contrasta con la realidad de los cubanos de a pie Foto © Presidencia Cuba

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El gobernante Miguel Díaz-Canel proclamó este sábado ante veteranos y jóvenes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana que por la Patria, la revolución y el socialismo, "siempre vamos a vencer”, mientras la isla acumula una caída del 23% de su economía desde 2019 y ha perdido más de 10% de su población en cuatro años.

De acuerdo con el sitio web de la Presidencia, el encuentro de unas dos horas se celebró en el Salón René Portocarrero del Palacio de la Revolución y reunió a combatientes del Ejército Rebelde, de Playa Girón, de misiones internacionalistas y a guardafronteras que, según el régimen, repelieron semanas atrás un intento de infiltración en la cayería norte de Villa Clara.

El acto se enmarcó en las celebraciones del centenario del natalicio del dictador Fidel Castro (1926-2016) y el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana y de la Victoria en Playa Girón.

La retórica triunfalista de Díaz-Canel contrasta con la realidad que él mismo describió apenas dos días antes, cuando admitió que Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo.

Los apagones superan las 20 horas diarias en múltiples provincias y el déficit de generación eléctrica alcanzó picos de 1,945 megavatios en abril, junto con la desconexión en varias ocasiones del Sistema Eléctrico Nacional y su parque de obsoletas termoeléctricas.

The Economist Intelligence Unit proyecta una contracción adicional del Producto Interno Bruto (PIB) del 7,2 % para 2026, y el déficit fiscal proyectado supera los 74,500 millones de pesos cubanos.

En el plano migratorio, se estima que alrededor de dos millones de cubanos abandonaron la isla desde 2021, lo que reduce la población efectiva a entre 8,6 y 8,8 millones, frente a los históricos 11,3 millones de habitantes.

En 2024 se registraron apenas 71,374 nacimientos frente a 130,645 defunciones, un saldo muy negativo que agrava el colapso demográfico.

El humorista y actor Ulises Toirac calificó el éxodo como la peor tragedia migratoria de toda la historia cubana y advirtió que sus consecuencias futuras son desastrosas.

Las solicitudes de asilo de cubanos en Brasil superaron las 41,900 en 2025, un aumento de 88% frente al año anterior, lo cual convierte a los cubanos en la principal nacionalidad solicitante de asilo en ese país por primera vez.

En el plano político, Cuba registró 953 protestas solo en enero de 2026 según el Observatorio Cubano de Conflictos, y el Departamento de Estado de EE.UU. contabilizó más de 1,200 manifestaciones desde ese mes. En 2025 se documentaron 11,268 protestas contra el régimen, un récord histórico.

La semana también estuvo marcada por la reunión en La Habana, el 11 de abril, entre funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, donde Washington advirtió que la economía cubana está en caída libre y el tiempo para efectuar cambios sustantivos en la isla se agota, de acuerdo con el reporte del medio estadounidense Axios.

La ausencia de Díaz-Canel en esas conversaciones fue interpretada como señal de que el poder real en Cuba no reside en el presidente designado.

Alina Fernández, hija de Fidel Castro, resumió el momento con una frase que condensa seis décadas de dictadura: décadas viviendo en la miseria por una locura ideológica.