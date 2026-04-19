Cineasta cubano denuncia manipulación política tras exposición que equipara a Tomás Gutiérrez Alea con Fidel Castro

La exhibición constituye un intento de reescribir la memoria cultural y política del cine cubano

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El cineasta cubano Orlando Rojas criticó duramente este sábado una exposición inaugurada en la Casa de Titón y Mirta, en La Habana Vieja, que propone una supuesta afinidad entre el dictador Fidel Castro (1926-2016) y el director Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996), una comparación que calificó como un acto de “prestidigitación ideológica”.

En una extensa publicación en Facebook, Rojas cuestionó la muestra titulada “Fidel y Titón, dos hombres con una misma mirada”, organizada por la Oficina del Historiador de La Habana y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

Según el realizador, la exposición pretende construir una similitud ética y política entre el líder de la revolución cubana y el reconocido cineasta que, a su juicio, no se corresponde con la realidad.

Captura de Facebook/Orlando Rojas

Rojas recordó su relación personal y profesional con Gutiérrez Alea, a quien asistió como director en la película Los sobrevivientes, y destacó la honestidad intelectual del autor de clásicos del cine cubano como La muerte de un burócrata (1966), Memorias del subdesarrollo (1968) y La última cena (1976).

En su testimonio, subrayó que el realizador mantuvo siempre una postura crítica frente al poder y que su obra y su conducta pública se caracterizaron por la franqueza.

El cineasta cuestionó la idea de que ambos compartieran una misma visión del proceso revolucionario y aseguró que, con el paso del tiempo, Castro y Gutiérrez Alea interpretaron la realidad cubana desde perspectivas opuestas.

Captura de Facebook/Orlando Rojas

En su relato, evocó conversaciones y momentos vividos durante décadas de diálogo con Titón que, según afirma, desmienten cualquier equivalencia entre ambos.

"En más de dos décadas de diálogo con Titón, no encuentro ni una sola pista que me confirme la similitud, ética o política, entre sus respectivos protagonismos", afirmó Rojas.

Incluso, citó incluso una frase que escuchó directamente al propio Titón durante lecciones privadas de gramática cinematográfica: "La revolución de Fidel era un buen guion, pero una pésima película".

Entre los episodios mencionados, recordó el conflicto desatado en 1991 tras la censura de Alicia en el pueblo de las maravillas, cuando un grupo de 18 cineastas del Icaic se mantuvo en asamblea permanente para impedir que el instituto fuera subordinado a estructuras de control político vinculadas al Partido Comunista.

También evocó las tensiones que rodearon el estreno de Guantanamera (1995), la última obra de Gutiérrez Alea cuando, recordó, el filme fue objeto de ataques promovidos desde sectores del poder político.

En ese contexto, Rojas sostuvo que el director era consciente de los límites y contradicciones del proyecto revolucionario cubano.

A partir de esa experiencia personal, el realizador afirmó que la comparación propuesta por la exposición ignora las diferencias entre el liderazgo político de Castro y la mirada crítica que caracterizó al cineasta.

En su texto, sostuvo que el fracaso del proyecto revolucionario no puede explicarse únicamente por factores externos y lo atribuyó también a decisiones tomadas desde la cúpula del poder.

La crítica de Rojas también se extendió al contexto actual del país. En medio de lo que describió como una ciudad y un país en ruinas, consideró que la exhibición constituye un intento de reescribir la memoria cultural y política del cine cubano.

El cineasta afirmó que muchos artistas que trabajaron dentro del Icaic, a veces enfrentando censura, vieron en Gutiérrez Alea a un defensor de la libertad creativa.

En ese sentido, recordó a figuras como Nicolás Guillén Landrián (1938-2003) y Sara Gómez (1942-1974), a quienes consideró ejemplos de un cine que también sufrió tensiones con las estructuras de control cultural.

Rojas concluyó su reflexión con una nota personal al evocar su propia experiencia de censura con la película Cerrado por reformas, prohibida en su momento por el entonces presidente del Icaic, Alfredo Guevara (1925-2013), episodio en el que, según afirma, recibió el apoyo solidario de Gutiérrez Alea junto a otros directores.

La publicación del cineasta ha reavivado el debate sobre la relación entre cultura y poder en Cuba y sobre la manera en que el discurso oficial intenta reinterpretar la figura de uno de los directores más influyentes del cine latinoamericano.

La exposición fue instalada en la antigua vivienda del cineasta y su esposa, la actriz Mirta Ibarra, cedida por la Oficina del Historiador y convertida en Centro de Promoción e Investigación Audiovisual Tomás Gutiérrez Alea.

La inauguración se produce mientras el régimen multiplica los actos propagandísticos en torno al centenario de Castro. El viernes, el gobernante Miguel Díaz-Canel inauguró en el Memorial José Martí otra exposición sobre el dictador.

Asimismo, se celebró el V Coloquio Internacional Patria, que incluyó una pantalla con inteligencia artificial del canal Russia Today en Español para tomarse fotografías con un Castro joven.

Todo ello ocurre mientras Cuba atraviesa una crisis humanitaria severa, con varios colapsos del Sistema Eléctrico Nacional y apagones descritos por expertos como peores que los del Período Especial de la década de 1990.