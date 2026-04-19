Inauguran sede permanente del Coloquio Patria: más infraestructura para la propaganda del régimen

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El régimen cubano inauguró este fin de semana en El Vedado, La Habana, la sede permanente del Coloquio Internacional Patria, un inmueble restaurado que servirá como cuartel general de uno de los principales eventos propagandísticos del gobierno, justo cuando Cuba atraviesa la peor crisis energética y económica de su historia reciente.

El mandatario Miguel Díaz-Canel presidió el acto al cierre de la quinta edición del evento, celebrado del 16 al 18 de abril en la Estación Cultural de Línea y 18, en el municipio Plaza de la Revolución, que reunió a unos 150 participantes internacionales de 23 países. También asistieron Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de la dictadura.

"Ahora esta es la casa de todos y tiene que ser la base para la articulación entre todos", declaró Díaz-Canel durante el acto, en un discurso que ignoró por completo las causas de los apagones que afectaban al 55% del territorio nacional apenas días antes del evento y la represión a demandas ciudadanas por un país más vivible.

Curiosamente, en el reporte de la Agencia Cubana de Noticias no se indica la ubicación exacta del inmueble; pero sí se aclara,citando a la periodista Rosa Miriam Elizalde, presidenta del comité organizador, que "la iniciativa de dotar de una sede física, permanente, al Coloquio Patria, fue una propuesta del presidente Díaz-Canel". Asimismo, aclaró Elizalde que el espacio "no tendrá oficinas; es un lugar para venir, para que sea la casa de todos".

Tampoco se especifican en el reporte las dimensiones del inmueble, los costos de restauración y de amoblado, ni de los dispositivos tecnológicos con los que cuenta. Aun cuando "no tendrá oficinas", su mantenimiento en funciones, para que de año en año sirva de sede al coloquio, es otro gasto más en propaganda que el régimen presuntamente cargará a la cuenta de los dineros públicos.

El coloquio, que se presenta como un espacio de debate internacional, funcionó en la práctica como una plataforma de legitimación del gobierno cubano ante delegados extranjeros. Entre los momentos más llamativos del encuentro estuvo la exhibición de una pantalla con inteligencia artificial que mostraba a un Fidel Castro joven, parte de una campaña del PCC que generó amplio rechazo en redes sociales.

Durante su recorrido por las instalaciones del evento, Díaz-Canel visitó el stand de Cubadebate, medio principal del grupo IDEAS Multimedios y elogió a sus trabajadores, a quienes llamó a insertar la narrativa oficial en el debate digital internacional, en un ejercicio que críticos calificaron de adoctrinamiento mediático.

El discurso oficial del coloquio insistió, como otros años, en la distinción entre una Cuba real resistente y una Cuba virtual de odio, narrativa recurrente del gobierno para desacreditar las críticas que circulan en el exterior y en las redes sociales, mientras la población enfrenta escasez de alimentos, medicamentos y electricidad.

En la prensa supuestamente "revolucionaria" que se da cita en Patria, la isla que se difunde es la que endulza los oídos del gobierno, no la verdadera en la que millones sufren sin poder protestar, so pena de ser encarcelados.

No es la primera vez que el mandatario recurre a este tipo de estrategia discursiva. En ocasiones anteriores, minimizó las protestas internas comparándolas con otros países, en un intento por relativizar el descontento ciudadano y desviar la atención de las causas estructurales de la crisis.

El contexto en que se inaugura esta sede resulta especialmente revelador. Cuba ocupa el puesto 165 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, según Reporteros Sin Fronteras, lo que evidencia la brecha entre el discurso de apertura al debate que promueve el coloquio y la realidad del periodismo independiente en la nación antillana.