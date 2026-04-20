Trump niega que Israel lo convenciera de entrar en guerra con Irán

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El presidente Donald Trump publicó este lunes en su plataforma Truth Social un mensaje en el que rechazó categóricamente que Israel nunca lo convenció de entrar en guerra con Irán, atribuyendo su decisión a los resultados del ataque del 7 de octubre de 2023 y a su convicción de toda la vida de que ese país no puede poseer armas nucleares.

"Israel nunca me convenció de entrar en guerra con Irán. Los resultados del 7 de octubre, sumados a mi opinión de toda la vida de que Irán nunca puede tener un arma nuclear, lo hicieron. Los resultados en Irán serán increíbles", escribió Trump en su publicación.

El mensaje llega en un momento de alta tensión diplomática, con el alto al fuego vigente desde el 8 de abril expira y las partes aún sin alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

Paralelamente, se prepara una segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, en medio de un escenario donde el alto al fuego a punto de vencer y la segunda ronda de conversaciones marcan el pulso de la situación.

La postura de Trump ha sido consistente desde el inicio del conflicto: el objetivo no es el cambio de régimen, sino destruir ese arsenal nuclear iraní, según ha reiterado su administración en distintas ocasiones.

En otro frente regional, Washington también ha dejado claro que Israel no seguirá bombardeando Líbano, en una señal de que la Casa Blanca busca contener la escalada militar en varios frentes simultáneamente.