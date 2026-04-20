Trump niega que Israel lo convenciera de entrar en guerra con Irán

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El presidente Donald Trump publicó este lunes en su plataforma Truth Social un mensaje en el que rechazó categóricamente que Israel nunca lo convenció de entrar en guerra con Irán, atribuyendo su decisión a los resultados del ataque del 7 de octubre de 2023 y a su convicción de toda la vida de que ese país no puede poseer armas nucleares.
"Israel nunca me convenció de entrar en guerra con Irán. Los resultados del 7 de octubre, sumados a mi opinión de toda la vida de que Irán nunca puede tener un arma nuclear, lo hicieron. Los resultados en Irán serán increíbles", escribió Trump en su publicación.
El mensaje llega en un momento de alta tensión diplomática, con el alto al fuego vigente desde el 8 de abril expira y las partes aún sin alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.
Paralelamente, se prepara una segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, en medio de un escenario donde el alto al fuego a punto de vencer y la segunda ronda de conversaciones marcan el pulso de la situación.
La postura de Trump ha sido consistente desde el inicio del conflicto: el objetivo no es el cambio de régimen, sino destruir ese arsenal nuclear iraní, según ha reiterado su administración en distintas ocasiones.
En otro frente regional, Washington también ha dejado claro que Israel no seguirá bombardeando Líbano, en una señal de que la Casa Blanca busca contener la escalada militar en varios frentes simultáneamente.
Preguntas frecuentes sobre la postura de Trump hacia Israel e Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Donald Trump niega haber sido influenciado por Israel para entrar en guerra con Irán?
Trump afirma que su decisión de entrar en conflicto con Irán no fue influenciada por Israel, sino que responde a los resultados de los ataques del 7 de octubre de 2023 y a su convicción de que Irán no debe poseer armas nucleares. Esto muestra su compromiso con la seguridad nacional y la eliminación de amenazas nucleares.
¿Cuál es la posición de Trump sobre el programa nuclear iraní?
Trump ha sido claro en su postura de que Irán nunca debe poseer armas nucleares. Su administración ha enfatizado que el objetivo es destruir el arsenal nuclear iraní, lo que ha sido un punto central en las negociaciones y operaciones militares de Estados Unidos.
¿Qué medidas ha tomado Trump para evitar una escalada del conflicto en Medio Oriente?
Trump ha implementado un alto al fuego bilateral con Irán y ha prohibido a Israel continuar bombardeando Líbano, buscando contener la escalada militar en varios frentes. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para manejar las tensiones en la región diplomáticamente.
¿Cuál es el estado actual de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están en curso y avanzan con condiciones claras, como la apertura del Estrecho de Ormuz y el cese del enriquecimiento nuclear por parte de Irán. Estos diálogos buscan alcanzar un "acuerdo real" que garantice la seguridad en la región.
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