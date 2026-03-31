Marco Rubio justifica el ataque de EE.UU. a Irán: "La última y mejor oportunidad para eliminar la amenaza"

El secretario de Estado Marco Rubio justificó este martes el ataque militar de Estados Unidos contra Irán, al que calificó como "la última y mejor oportunidad" para eliminar de forma definitiva la amenaza nuclear iraní.

El video fue publicado en la cuenta de X de la Casa Blanca en el contexto de la Operación Furia Épica, iniciada el pasado 28 de febrero en coordinación con Israel, una ofensiva militar que, tras más de un mes en ejecución, ha golpeado miles de objetivos en Irán, incluidas instalaciones nucleares clave como Natanz, Isfahán y Fordow.

"Muchos estadounidenses se preguntan por qué Estados Unidos tuvo que atacar a Irán ahora. Déjenme explicarlo. Irán quiere tener armas nucleares. De eso no hay ninguna duda", afirmó Rubio al inicio del video.

El secretario de Estado argumentó que si Irán realmente solo quisiera energía nuclear, podría importar combustible y construir reactores sobre tierra, como hacen otros países.

Sin embargo, señaló que Irán construyó sus instalaciones bajo tierra, en montañas, lejos de la vista pública, lo que delata sus verdaderas intenciones.

"Construyeron sus reactores e instalaciones en lo profundo de las montañas, lejos de la mirada pública. Y quieren enriquecer ese material", dijo Rubio, añadiendo que el mismo equipo usado para enriquecer uranio con fines energéticos puede emplearse para producir material de grado armamentístico.

El argumento central de Rubio gira en torno al concepto de "escudo convencional": Irán acumulaba tal cantidad de misiles y drones que, en un horizonte cercano, ningún país hubiera podido actuar contra su programa nuclear sin sufrir consecuencias inaceptables.

"Estábamos al borde de un Irán con tantos misiles y tantos drones que nadie podría hacer nada contra su programa de armas nucleares en el futuro. Ese era un riesgo intolerable", advirtió.

Rubio fue categórico al señalar que bajo ninguna circunstancia puede permitirse que un país gobernado por "clérigos chiítas radicales con una visión apocalíptica del futuro" llegue a poseer armas nucleares.

El secretario de Estado precisó que el objetivo de la operación no es el cambio de régimen, sino destruir ese arsenal convencional para que Irán quede sin ese paraguas protector.

"El objetivo de esta operación es destruir sus misiles convencionales y su programa de drones para que no puedan escudarse detrás de ellos y finalmente tengan que negociar en serio con el mundo sobre no tener jamás armas nucleares", explicó.

A la fecha, la situación se encuentra en una fase híbrida de presión militar y negociación diplomática.

El presidente Trump extendió el pasado viernes una pausa en los ataques a infraestructura energética hasta el próximo 6 de abril, mientras exige a Irán la reapertura del Estrecho de Ormuz y un acuerdo nuclear definitivo.

El lunes, Trump lanzó una nueva advertencia: destruir plantas eléctricas, pozos petroleros, la isla de Kharg y desalinizadoras si no hay acuerdo antes de esa fecha.

El domingo, Irán atacó con misiles y drones una base militar estadounidense en Arabia Saudita, hiriendo a 12 militares.

Rubio había estimado el pasado viernes que la operación militar concluirá en cuestión de semanas, entre dos y cuatro semanas más, mientras las negociaciones avanzan de forma indirecta a través de Pakistán, Turquía y Egipto.