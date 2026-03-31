Marco Rubio justifica el ataque de EE.UU. a Irán: "La última y mejor oportunidad para eliminar la amenaza"

El secretario de Estado Marco Rubio justificó este martes el ataque militar de Estados Unidos contra Irán, al que calificó como "la última y mejor oportunidad" para eliminar de forma definitiva la amenaza nuclear iraní.
El video fue publicado en la cuenta de X de la Casa Blanca en el contexto de la Operación Furia Épica, iniciada el pasado 28 de febrero en coordinación con Israel, una ofensiva militar que, tras más de un mes en ejecución, ha golpeado miles de objetivos en Irán, incluidas instalaciones nucleares clave como Natanz, Isfahán y Fordow.
"Muchos estadounidenses se preguntan por qué Estados Unidos tuvo que atacar a Irán ahora. Déjenme explicarlo. Irán quiere tener armas nucleares. De eso no hay ninguna duda", afirmó Rubio al inicio del video.
El secretario de Estado argumentó que si Irán realmente solo quisiera energía nuclear, podría importar combustible y construir reactores sobre tierra, como hacen otros países.
Sin embargo, señaló que Irán construyó sus instalaciones bajo tierra, en montañas, lejos de la vista pública, lo que delata sus verdaderas intenciones.
"Construyeron sus reactores e instalaciones en lo profundo de las montañas, lejos de la mirada pública. Y quieren enriquecer ese material", dijo Rubio, añadiendo que el mismo equipo usado para enriquecer uranio con fines energéticos puede emplearse para producir material de grado armamentístico.
El argumento central de Rubio gira en torno al concepto de "escudo convencional": Irán acumulaba tal cantidad de misiles y drones que, en un horizonte cercano, ningún país hubiera podido actuar contra su programa nuclear sin sufrir consecuencias inaceptables.
"Estábamos al borde de un Irán con tantos misiles y tantos drones que nadie podría hacer nada contra su programa de armas nucleares en el futuro. Ese era un riesgo intolerable", advirtió.
Rubio fue categórico al señalar que bajo ninguna circunstancia puede permitirse que un país gobernado por "clérigos chiítas radicales con una visión apocalíptica del futuro" llegue a poseer armas nucleares.
El secretario de Estado precisó que el objetivo de la operación no es el cambio de régimen, sino destruir ese arsenal convencional para que Irán quede sin ese paraguas protector.
"El objetivo de esta operación es destruir sus misiles convencionales y su programa de drones para que no puedan escudarse detrás de ellos y finalmente tengan que negociar en serio con el mundo sobre no tener jamás armas nucleares", explicó.
A la fecha, la situación se encuentra en una fase híbrida de presión militar y negociación diplomática.
El presidente Trump extendió el pasado viernes una pausa en los ataques a infraestructura energética hasta el próximo 6 de abril, mientras exige a Irán la reapertura del Estrecho de Ormuz y un acuerdo nuclear definitivo.
El lunes, Trump lanzó una nueva advertencia: destruir plantas eléctricas, pozos petroleros, la isla de Kharg y desalinizadoras si no hay acuerdo antes de esa fecha.
El domingo, Irán atacó con misiles y drones una base militar estadounidense en Arabia Saudita, hiriendo a 12 militares.
Rubio había estimado el pasado viernes que la operación militar concluirá en cuestión de semanas, entre dos y cuatro semanas más, mientras las negociaciones avanzan de forma indirecta a través de Pakistán, Turquía y Egipto.
Preguntas frecuentes sobre la Operación Furia Épica y el conflicto entre EE.UU. e Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo principal de la Operación Furia Épica?
El objetivo principal de la Operación Furia Épica es destruir las capacidades militares de Irán, especialmente sus misiles y drones, para evitar que desarrollen armas nucleares. Esta operación busca presionar a Irán a negociar un acuerdo nuclear definitivo y evitar que usen su arsenal convencional como escudo para su programa nuclear.
¿Por qué Estados Unidos decidió atacar a Irán en este momento?
Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, decidió atacar a Irán debido a una "amenaza absolutamente inminente" que representaba el desarrollo de armas nucleares por parte del régimen iraní. Según el secretario de Estado Marco Rubio, la acumulación de misiles y drones por parte de Irán hacía necesaria una acción preventiva para evitar que el país persa lograra su objetivo nuclear.
¿Cuáles son los resultados hasta ahora de la Operación Furia Épica?
Hasta el momento, la Operación Furia Épica ha destruido más del 90% de los misiles y el 95% de los drones de Irán. Además, ha eliminado a 49 altos funcionarios y jefes militares del régimen iraní. Estas acciones han debilitado significativamente la capacidad militar de Irán, conforme a los objetivos establecidos por EE.UU. e Israel.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto al régimen iraní?
Estados Unidos distingue entre el pueblo iraní y el régimen clerical que lo gobierna. Según Marco Rubio, el problema reside en el liderazgo radical que controla el país, y no en su población. La administración estadounidense busca que el régimen adopte una postura más razonable y espera que, eventualmente, haya un cambio hacia un liderazgo más moderado.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.