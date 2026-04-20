Los consejos de una de las mayores santeras de Cuba que no podrás dejar de escuchar: "Lo dicen los de arriba"

Una santera habanera con más de 82 años de iniciada en la Regla de Ocha protagoniza un video publicado el pasado martes en TikTok por la madrina Mari de los Santos, una de las figuras más seguidas de la religión yoruba en la plataforma, con más de 2.5 millones de seguidores bajo la cuenta @ile_oi.

La santera mayor, identificada como Ángela, se inició en la Regla de Ocha "en los 50 y pico" y es descrita como una "santera", término que en la tradición cubana designa a quienes están consagradas bajo el patronazgo del orisha Yemayá, diosa del mar, sincretizada con la Virgen de Regla.

En el video, Mari de los Santos le pregunta a Ángela si se volvería a hacer su santo. La respuesta fue contundente: "¿Cómo no? ¿Y quién me llama? ¿Quién es la que me tiene aquí en el plano?", dijo la anciana, atribuyendo su presencia en el mundo terrenal a la protección de su orisha.

Pero el mensaje más importante de Ángela no fue sobre su fe personal, sino sobre el estado actual de la religión. La santera mayor advirtió que en la Santería cubana "no es un tabú, todo mundo lo sabe que están haciendo muchas cosas indebidas", y lamentó que los santeros mayores estén siendo ignorados o silenciados por las nuevas generaciones.

Su llamado fue directo: los mayores son los guardianes de la tradición y tienen la responsabilidad de orientar a los más jóvenes. "Ellos son los que nos tienen que orientar y nos tienen que jalar las orejas de vez en cuando, porque las cosas no son como se hacen, sino como deben de ser", afirmó.

Ángela también dejó en claro cuál es el verdadero rol de los santeros de su generación: "Los viejos estamos para enseñar, no para destruir, ni vivir de nadie."

Mari de los Santos, por su parte, subrayó el valor de estas figuras para toda la comunidad religiosa: "Ustedes son los que nos han conservado la religión y gracias a ustedes nosotros continuamos", dijo dirigiéndose a los santeros mayores.

Este debate sobre la transmisión generacional y el respeto dentro de la Santería cubana no es nuevo. El babalawo Lázaro F. Cuesta Valdés ha alertado sobre la erosión de "valores esenciales en las relaciones humanas", reflejada en la conducta y proyección de los jóvenes con los mayores y aún peor, los mayores contra los mayores. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba convocó en enero de 2020 a denunciar a santeros que inventan divinidades para lucrar.

TikTok se ha convertido en un nuevo espacio de difusión de la religión yoruba, donde cuentas cubanas como @ile_oi alcanzan millones de seguidores globales y llevan rituales, cantos y debates internos a audiencias internacionales, amplificando tanto la visibilidad de la tradición como sus tensiones internas.

El mensaje final de Ángela, transmitido por Mari de los Santos al cerrar el video, fue un ruego a todos los que se están iniciando ahora en la religión: "Les pide por favor que cuiden la religión como ella y ellos lo han hecho."