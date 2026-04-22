Yordan Álvarez, en modo MVP: undécimo jonrón y líder en impulsadas en la MLB

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El estelar jugador cubano Yordan Álvarez conectó la tarde de este miércoles su jonrón número 11 de la temporada ante los Guardians de Cleveland y llegó a líder en ambas categorías ofensivas de la MLB con 26 carreras impulsadas, consolidándose en lo que se perfila como el mejor inicio de campaña de un pelotero cubano en la historia de las Grandes Ligas.

El periodista Francys Romero lo resumió con precisión en Facebook: "Yordan Álvarez sigue en modo MVP. Esta tarde llegó a 11 HR y 26 RBI, líder en ambos departamentos en la temporada de MLB. Fue su sexto jonrón ante un pitcheo rompiente."

Publicación de Facebook/Francys Romero

El cuadrangular de hoy fue precisamente el sexto que el tunero conecta ante lanzamiento rompiente en lo que va de 2026, lo que evidencia una capacidad de ajuste y lectura del pitcheo que lo sitúa en una categoría aparte.

El arranque de Álvarez supera cualquier inicio de un cubano en la historia de las Grandes Ligas, dejando atrás las marcas de Rafael Palmeiro, quien bateó ocho jonrones en 19 juegos en el año 2000, y de Adolis García, con siete en igual número de partidos en 2023.

Sus métricas avanzadas son igualmente de élite: lidera la liga en promedio esperado ponderado por valor sobre el promedio (.596), es segundo en slugging esperado (.953) y tercero en promedio esperado (.412), con una velocidad de salida promedio de 97.2 millas por hora.

Al ritmo de aproximadamente 0.37 jonrones por juego, las proyecciones lo ubican en 54 cuadrangulares al final de la temporada, lo que superaría el récord histórico de los Astros de 47, establecido por Jeff Bagwell en el año 2000, y su propio máximo personal de 37 logrado en 2022.

Este rendimiento cobra mayor valor si se considera que la temporada 2025 fue un paréntesis doloroso para el bateador designado nacido en Las Tunas: una fractura en el metacarpo de la mano derecha y un esguince de tobillo lo limitaron a solo 48 juegos, con nueve jonrones y promedio de .273.

El regreso en 2026 ha sido explosivo desde el primer día. El 7 de abril ganó el premio al Jugador de la Semana de la Liga Americana tras batear .471 con tres jonrones y ocho impulsadas. El martes ante Cleveland fue 2-de-5 con doble y tres impulsadas, extendiendo su racha de bateo a ocho juegos consecutivos.

El pasado 20 de abril alcanzó además el hito de 700 juegos en las Grandes Ligas, con un OPS de carrera de .971 y 177 jonrones acumulados desde su debut en junio de 2019.

El manager Joe Espada ha optado por utilizarlo principalmente como bateador designado para protegerlo de nuevas lesiones, una decisión que hasta ahora ha dado resultados.

El contraste con el rendimiento colectivo es notable: los Astros acumulan un pobre récord de 9-16 en la temporada, muy por debajo de las expectativas de la franquicia, lo que hace aún más llamativa la actuación individual del tunero.

Al ritmo que lleva, el 2026 apunta a ser el mejor año deportivo de la carrera de Yordan Álvarez, quien a sus 28 años parece haber encontrado una versión aún más dominante de sí mismo.