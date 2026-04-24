Rusia abre la puerta a más petróleo para Cuba: "Si es necesario, consideraremos suministros adicionales"

El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Pankin, declaró que Moscú está dispuesto a considerar nuevos envíos de petróleo a Cuba si la situación lo requiere, en unas declaraciones que refuerzan el respaldo energético ruso a la dictadura cubana en medio de una crisis sin precedentes en la isla, reportó Actualidad RT.

"Es una ayuda para nuestro viejo amigo y aliado. Más que un amigo y aliado, un país al que realmente respetamos por su resistencia y capacidad de vivir bajo sanciones y embargos durante tantos años. Si es necesario, estaremos dispuestos a considerar suministros adicionales u otras formas de apoyo", afirmó Pankin.

Las declaraciones llegan tras el envío humanitario de 100,000 toneladas de crudo transportadas por el petrolero Anatoly Kolotkin, que llegó al puerto de Matanzas el 31 de marzo y cuya distribución nacional comenzó el 17 de abril, un día antes de lo previsto, tras ser refinado en la Refinería Camilo Cienfuegos.

Sin embargo, ese cargamento apenas cubre entre siete y diez días de suministro energético para Cuba, y el propio ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el pasado miércoles que el país distribuye solo 800 toneladas diarias de diésel, la mitad de las 1,600 necesarias para una operación normal.

Pankin también reconoció los obstáculos logísticos del trayecto, describiendo como "casi una aventura" llevar un barco con petróleo a Cuba a través del Atlántico, el Canal de la Mancha o el Mar Báltico, y señaló que "toda Europa está ansiosa de que Rusia ayude y envíe algo a Cuba".

La crisis energética cubana que motiva estos envíos es de extrema gravedad. Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios pero solo produce unos 40,000, dependiendo de importaciones para cubrir los dos tercios restantes.

La situación se agravó drásticamente a partir de finales de 2025 por una confluencia de factores: la incautación del petrolero Skipper en diciembre de ese año con un millón de barriles destinados a Cuba; la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, que cortó el suministro venezolano de entre 25,000 y 30,000 barriles diarios; y la suspensión de envíos mexicanos por temor a sanciones estadounidenses.

Rusia ya anunció un segundo envío a bordo del petrolero Universal, con 251,000 barriles de diésel, con llegada estimada al Caribe el 29 de abril.

El buque, sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, cruzó el Canal de la Mancha el 8 de abril escoltado por una fragata rusa.

El ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, anunció ese segundo envío con una declaración que resume la narrativa de Moscú: "Un buque ruso rompió el bloqueo. Un segundo buque está siendo cargado en este momento, y no dejaremos a los cubanos en apuros".

A pesar del respaldo político y simbólico de estos envíos, la ayuda rusa dista de resolver la crisis estructural de la isla. El ministro cubano De la O Levy advirtió que Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes para cubrir sus necesidades básicas, una cifra que los envíos rusos actuales están lejos de alcanzar.