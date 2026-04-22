¿Hubo o no viaje de funcionarios del Departamento de Estado a Cuba?: Esta es la ambigua respuesta del régimen

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Después de negarlo en repetidas ocasiones, el régimen cubano ha terminado reconociendo que sí hubo un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado en La Habana.

Pero lejos de cerrar el tema con claridad, lo que ha hecho es profundizar la confusión: confirma por un lado y, por otro, sigue sembrando dudas incluso después de haber admitido el hecho.

La secuencia no deja lugar a interpretaciones ingenuas.

El lunes 20 de abril, el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), publicó declaraciones de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) que no dejaron espacio a la ambigüedad.

“Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos”, admitió Alejandro García del Toro, subdirector general para Estados Unidos del MINREX.

Es decir, el propio régimen reconoció que la reunión ocurrió. Hasta ahí, el asunto debería haber quedado claro.

Sin embargo, después de esa confirmación oficial, Razones de Cuba —un espacio alineado con la contrainteligencia y dedicado a combatir lo que denomina “guerra cognitiva”— publicó un texto que no solo evitó reafirmar ese reconocimiento, sino que insistió en desacreditar las informaciones originales y en mantener una narrativa de sospecha.

El contraste es evidente e injustificable a ojos de la opinión pública, pero los cubanos conocen de sobra las maniobras habituales de la Seguridad del Estado y la confusión, desinformación y cizaña que siembra su portavoz, Humberto Dionil López Suárez, represor de cuello blanco del régimen y miembro también del Comité Central del PCC.

En lugar de asumir la confirmación ya publicada por Granma, Razones de Cuba habló de “operaciones políticas”, cuestionó las fuentes internacionales (Axios y The New York Times) y llegó a afirmar que “no hay viaje secreto de funcionarios de alto nivel con exigencias”.

Pero lo más revelador no es lo que negó, sino cómo lo hizo: introduciendo una fórmula evasiva —“demos por cierto que esa reunión existió”— que no confirmó ni desmintió, sino que dejó el hecho en una especie de limbo discursivo.

Y todo esto ocurrió después de que el propio aparato oficial ya hubiera admitido el encuentro.

No se trata, por tanto, de una confusión inicial o de versiones en desarrollo. Se trata de una estrategia deliberada: el régimen reconoce lo inevitable en su órgano oficial, pero al mismo tiempo mantiene activos sus canales de propaganda para diluir, relativizar o reinterpretar ese mismo hecho.

Es una doble narrativa en tiempo real.

Por un lado, se acepta que hubo reunión. Por otro, se desacredita el contexto, se niegan implicaciones y se evita ofrecer información verificable. El resultado es una comunicación fragmentada que no busca informar, sino controlar el alcance político de la noticia.

"Cuba responde a las falsas filtraciones de Axios y NYT: no acepta condiciones, ni liberación de presos, ni compensaciones. Díaz-Canel fija los términos del diálogo: respeto, igualdad y fin del bloqueo", afirmó Razones de Cuba en un intento de minimizar el impacto de declaraciones que informaron de un plazo de dos semanas dado por la administración Trump para liberar presos políticos de alto perfil, entre otros asuntos que han removido el tablero del régimen con una sacudida.

Pero ese "control de daños" tiene límites y contraindicaciones que el tiempo se encargará de mostrar cuáles son a los "estrategas" de la dictadura.

Si el gobierno cubano ya confirmó que hubo un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado, la pregunta es inevitable: ¿por qué no dice todo? ¿Quiénes fueron esos funcionarios? ¿Qué cargos ocupaban? ¿Quiénes participaron por la parte cubana más allá de generalidades? ¿Qué se discutió realmente?

Nada de eso ha sido respondido. En lugar de transparencia, hay opacidad. En lugar de información concreta, hay consignas. Y en lugar de una explicación directa a la ciudadanía, lo que se ofrece es un juego de versiones donde una parte del propio aparato mediático contradice o, al menos, desdibuja a la otra.

Eso no es comunicación institucional seria. Pero tampoco se espera algo parecido que provenga de Humberto Dionil y sus amos.

En un contexto de crisis profunda y hartazgo desbordado, donde cualquier negociación con Estados Unidos tiene implicaciones directas para millones de cubanos, lo mínimo exigible es claridad. No panfletos. No teorías sobre “clusters subversivos”. No maniobras discursivas para ganar tiempo o confundir.

La confirmación ya existe. Lo que falta es la verdad completa.

Porque reconocer a medias no es informar: es administrar la información, manipular, sembrar dudas y desactivar el potencial de una ciudadanía informada. Y esa práctica, repetida durante 67 años, es precisamente lo que ha llevado a la inmensa mayoría de los cubanos a no creer ni una palabra de la prensa oficialista, y al sentir —mayoritario también— de que la llamada "revolución" y sus dirigentes no representan sus aspiraciones.

El régimen tiene ahora una oportunidad sencilla: dejar de jugar a la ambigüedad y hablar claro. Dar nombres. Explicar el contenido de la reunión. Asumir públicamente lo que ya ha reconocido de forma parcial.

Lo contrario —seguir moviéndose entre la confirmación, la desinformación y la propaganda— solo refuerza la sensación de que, incluso cuando dice la verdad, lo hace a medias.

Y que lo hace deliberadamente porque al régimen no le importa en lo absoluto el destino de la nación o el bien común de los cubanos, sino sus intereses, sus millones de GAESA e intentar perpetuarse en el poder.