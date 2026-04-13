Periodista cubano critica a Díaz-Canel tras su entrevista en NBC: "Culpa de todo al embargo"

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El periodista independiente cubano Waldo Fernández Cuenca publicó una crítica contundente contra Miguel Díaz-Canel tras su aparición en el programa "Meet the Press" de NBC News, calificando la entrevista "para el olvido".

Fernández Cuenca, colaborador del Diario de Cuba y ganador del Gran Premio a la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa en 2021, señaló en Facebook que el gobernante cubano no se salió ni un milímetro de la narrativa cansona del régimen y que no admitió ninguna responsabilidad interna durante los casi 50 minutos que duró el intercambio.

Captura de Facebook/Waldo Fernandez Cuenca.

Según el periodista, la palabra "bloqueo" fue la que más pronunció Díaz-Canel, resumiendo así su postura: "Todas las penurias del pueblo cubano se deben a Estados Unidos".

Fernández Cuenca desmontó esa lógica con una pregunta directa: "¿Por qué el gobierno cubano no implementa las medidas adecuadas para que el 'bloqueo' termine de una vez y para siempre?"

La respuesta, según el periodista, es que Washington sí ha puesto condiciones para levantar el embargo: elecciones libres, liberación de presos políticos y apertura al multipartidismo. Condiciones que el régimen rechaza porque implicarían abandonar el poder. "Por eso el embargo —y no bloqueo— se mantiene", concluyó.

La entrevista fue grabada el 9 de abril en el Memorial José Martí de La Habana y emitida en su versión completa de 53 minutos el domingo 12 de abril.

Durante la entrevista, conducida por la periodista Kristen Welker, Díaz-Canel negó la existencia de presos políticos en Cuba, calificando esa narrativa de "gran mentira" y "calumnia", pese a que la organización Prisoners Defenders documentaba más de 1,200 casos a finales de febrero. Ante la pregunta de si renunciaría para salvar a Cuba, respondió con irritación: "¿Esa pregunta viene de ti o del Departamento de Estado?"

Fernández Cuenca también criticó el desempeño de Welker, señalando que "solo consiguió incomodar tímidamente a Díaz-Canel con la última pregunta", mientras el gobernante "se sintió a sus anchas diciendo varias mentiras".

La crítica del periodista independiente se suma a otras voces. La periodista Mónica Baró calificó la entrevista de "éxito propagandístico" del régimen y afirmó que Welker le sirvió una tribuna cómoda al gobernante cubano sin apenas cuestionarlo. El senador republicano Rick Scott acusó a NBC de legitimar al régimen al concederle esa plataforma.