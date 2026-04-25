Entre hoteles cerrados y vuelos cancelados, el régimen apuesta por una FitCuba virtual para vender el destino Cuba

Cuba apuesta por FitCuba virtual mientras el turismo enfrenta su peor crisis en más de dos décadas

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La edición 44 de la Feria Internacional de Turismo (FitCuba 2026) se realizará del 7 al 9 de mayo en formato virtual, una modalidad inédita para el evento que las autoridades presentan como una oportunidad para ampliar la participación internacional y reforzar la promoción del destino Cuba.

Directivos del Ministerio de Turismo (Mintur) aseguraron este jueves que menos de 48 horas desde la apertura de la plataforma digital en el sitio oficial del evento, cientos de turoperadores y agencias de viajes de distintos países confirmaron su presencia.

Entre los inscritos figuran operadores que, según los organizadores, nunca antes habían participado en la feria, informó el periódico oficial Granma.

Durante una conferencia de prensa, los directores de Mercadotecnia, Comunicación y Eventos del Mintur, Lessner Gómez, Yadira Ramírez y Sonia Beltrán, aseguraron que el formato virtual podría incluso superar la participación de ediciones presenciales anteriores.

La plataforma permanecerá activa hasta dos meses después de finalizada la feria para facilitar el intercambio entre expositores y visitantes.

El programa incluye recorridos por stands digitales, salas de presentaciones y competencias vinculadas a la gastronomía y la coctelería, además de encuentros con cadenas hoteleras internacionales presentes en la Isla, entre ellas Meliá, Iberostar y Gaviota.

También participarán entidades nacionales como Palmares, Ecotur y el Campismo Popular, mientras que por primera vez el sector privado cubano podrá instalar su propio stand virtual para promocionar productos y servicios.

Asimismo, se prevé la promoción de modalidades de turismo deportivo y de salud mediante la colaboración con instituciones como el Ministerio de Cultura, Cubadeportes y MediCuba.

La feria funcionará de 9:00 am a 07:00 pm durante los días siete y ocho de mayo, con resúmenes diarios de las actividades más relevantes.

El cierre tendrá lugar el 9 de mayo en Varadero, en el parque Retiro Josone, con una jornada cultural abierta al público que incluirá promociones de paquetes turísticos, espectáculos y actividades recreativas.

El anuncio llega en el peor momento del turismo cubano desde 2002: la Isla cerró 2025 con apenas 1,81 millones de turistas internacionales, una caída del 17,8% respecto a 2024 y un desplome del 62%, frente al récord de 4,7 millones de visitantes alcanzado en 2018.

En los primeros dos meses de 2026, Cuba recibió 112,000 visitantes menos que en el mismo período de 2025, con una caída del 30% solo en febrero.

La crisis energética agravó el panorama. En febrero, la ausencia de combustible Jet A-1 en nueve aeropuertos internacionales provocó la cancelación de más de 1,700 vuelos y la repatriación de más de 27,900 turistas canadienses y 4,300 rusos.

Al menos 11 aerolíneas suspendieron operaciones hacia Cuba, entre ellas Air Canada, Air Transat, Sunwing, Iberia y Turkish Airlines.

Air Transat extendió su suspensión hasta finales de octubre de 2026, cancelando 129 vuelos programados, mientras que Air Canada no reanudará operaciones hasta el 1 de noviembre.

Hoteles de cadenas como Meliá, Iberostar y Valentín cerraron temporalmente en Varadero, Cayo Coco y Cayo Guillermo entre febrero y abril.

El economista Pedro Monreal ha calificado la situación como un "descenso estructural y sostenido" y señaló que el turismo cubano no logra levantar cabeza.

Pese al colapso, el director de Mercadotecnia del Mintur, Lessner Gómez, declaró que "vamos a demostrar al mundo que el turismo no está muerto, que Cuba sigue viva".