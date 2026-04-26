Trump exige acelerar construcción del salón de eventos en la Casa Blanca tras incidente de seguridad y pide que se desestime demanda que la obstaculiza

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El presidente Donald Trump publicó este domingo en Truth Social un mensaje en el que vincula directamente el ataque armado ocurrido la noche anterior durante la Cena Anual de Corresponsales con la necesidad de acelerar la construcción del salón de eventos en los terrenos de la Casa Blanca y exige la desestimación inmediata de la demanda judicial que obstaculiza las obras.

El incidente ocurrió el sábado por la noche en el Washington Hilton, donde Cole Allen, maestro de 31 años residente en Torrance, California, atacó el puesto de control de seguridad de la cena a las 8:36 p.m. portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y disparó entre cinco y ocho tiros antes de ser neutralizado en el lobby por agentes del Servicio Secreto.

Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance fueron evacuados ilesos del evento, al que asistían aproximadamente 2,600 personas.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido por una bala que fue detenida por su chaleco antibalas, y se espera su recuperación total. No hubo víctimas fatales entre los asistentes.

En su publicación de este domingo, Trump fue categórico: «Lo que ocurrió anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto, las fuerzas del orden y, por distintas razones, todos los presidentes de los últimos 150 años han estado EXIGIENDO que se construya un gran salón de eventos, seguro y protegido, EN LOS TERRENOS DE LA CASA BLANCA».

El mandatario argumentó que el incidente no habría ocurrido de haberse celebrado el evento en el nuevo salón, actualmente en construcción: «Este evento nunca habría sucedido con el salón de máximo secreto militar que está siendo construido en la Casa Blanca. ¡No puede construirse lo suficientemente rápido!».

Trump destacó que el recinto contará con «todas las características de seguridad de más alto nivel», no tendrá habitaciones encima con personas sin verificar y estará dentro del perímetro de «el edificio más seguro del mundo, la Casa Blanca».

El presidente también arremetió contra la demanda judicial que ha intentado frenar las obras, calificándola de «ridícula» y presentada por «una mujer paseando a su perro» que «no tiene legitimación activa para presentar tal demanda». Exigió que sea desestimada «de inmediato».

La demanda fue interpuesta por el National Trust for Historic Preservation, que alega violaciones a leyes de preservación histórica y política ambiental por la demolición parcial del histórico Ala Este de la Casa Blanca, construido en 1902.

El juez federal Richard Leon había emitido una orden preliminar bloqueando la construcción sobre el suelo, aunque un tribunal federal de apelaciones autorizó continuar las obras temporalmente el 12 de abril.

El nuevo salón tendrá 90,000 pies cuadrados —unos 8,300 metros cuadrados— y capacidad para entre 650 y 1,000 personas. Trump reveló en marzo que el proyecto incluye además un complejo militar subterráneo con cristales blindados y techos anti-drones, financiado según el mandatario con donaciones privadas de empresas como Apple, Amazon, Lockheed Martin y Coinbase, sin fondos públicos.

El presupuesto del proyecto ha escalado desde los 100 a 200 millones de dólares iniciales hasta los 400 millones actuales. Las obras comenzaron el 20 de octubre de 2025 con la demolición parcial del Ala Este.

Trump cerró su mensaje con una afirmación sobre el avance de las obras: «Nada debe interferir con su construcción, que está en presupuesto y sustancialmente adelantada al cronograma».

El Subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, calificó al atacante de «cobarde» y destacó que fue detenido en el primer contacto, mientras que el fiscal adjunto anunció cargos inminentes contra Cole Allen.