Pipas, pozos privados y sobornos: así se consigue agua en Cuba

En Cuba, abrir el grifo es un acto de fe: en numerosas provincias, la llegada del agua depende de factores que escapan al control de los vecinos.

En muchas comunidades, las familias se abastecen únicamente mediante pipas y limitan drásticamente el consumo doméstico.

Las cantidades que asigna el gobierno rara vez alcanzan para cubrir las necesidades básicas, y las obras oficiales siguen siendo parciales y precarias, según el Food Monitor Program (FMP), organización que monitorea la seguridad alimentaria en la isla.

A la precariedad técnica se suma la corrupción: en distintos barrios se han documentado casos de empleados de Acueducto y Alcantarillado que realizan conexiones ilegales a cambio de sumas que pueden superar los 50 mil pesos cubanos, equivalentes a más de 100 dólares estadounidenses.

También se ha detectado un mercado negro del agua potable: pipas desviadas hacia otras comunidades cuyos vecinos pagan entre 10 y 15 mil pesos para comprar el servicio, tanques de PVC revendidos —destinados inicialmente a casos vulnerables— y tuberías clandestinas conectadas a la red principal.

Todas estas prácticas terminan perjudicando a los más afectados por la crisis, recalcó la organización que, amén de no mencionar locaciones específicas, la realidad es que esa situación la padecen toda la nación.

La perforación de pozos privados se ha convertido en una alternativa cada vez más común, aunque solo accesible para quienes pueden costear entre 60 y 90 mil pesos cubanos por obra.

En contraste, las familias de menos recursos improvisan métodos rudimentarios para recolectar agua.

La desigualdad se profundiza incluso dentro de una misma localidad: algunos hogares disponen de sistemas de bombeo y cisternas —a menudo ilegales—, mientras otros dependen de envases reciclados y cubos que acarrean a diario.

Las secuelas de la improvisación son visibles en las calles abiertas, los escombros acumulados y el tránsito interrumpido. Los vecinos denuncian que las vías no han sido reparadas y que las fugas reaparecen poco después de finalizadas las obras.

En algunos lugares se han registrado accidentes leves durante intervenciones comunitarias, realizadas sin orientación técnica y con la participación de mujeres, ancianos y niños.

A pesar de ello, las autoridades presentan estos trabajos como ejemplo del “espíritu revolucionario” y de la “unidad del pueblo”.

En otras ocasiones, las familias que pueden costear turbinas o bombas de agua improvisan los llamados "ladrones" que se conectan a la red hidráulica y jalan el preciado líquido cuando llega sin fuerza, dejando al resto de los vecinos sin servicio.

El discurso oficial atribuye la crisis a la falta de recursos y a las dificultades económicas generales del país.

Sin embargo, los testimonios recogidos por FMP señalan que el problema es estructural y está marcado por la corrupción y la desigual asignación de los medios básicos.

Las entidades encargadas de distribuir el agua son públicas, pero en la práctica funcionan como pequeños negocios privados, donde algunos dirigentes y trabajadores lucran con la necesidad de la población.

El malestar social es evidente. La gente agradece los avances mínimos, pero sabe que no resuelven el fondo del problema. La desconfianza hacia las promesas oficiales crece con cada obra inconclusa.

En Camagüey, vecinos del reparto Modelo aseguran que no reciben agua desde 2019. Para sobrevivir, han tenido que abrir zanjas y extender mangueras desde otras zonas, dependiendo además del pago regular a piperos, con costos que superan los ingresos de muchos hogares.

La situación se ha vuelto insostenible, especialmente para personas mayores y con movilidad reducida, quienes denuncian abandono total por parte de las autoridades.

El problema no es aislado. En Bayamo, fueron detenidas dos pipas implicadas en la venta ilegal de agua. Los vehículos estaban asignados al abastecimiento estatal, pero eran desviados para operar como parte de un mercado negro que afecta directamente a los sectores más vulnerables.

Según la denuncia, los implicados cobraban entre 5 mil y 10 mil pesos por servicio, mientras en las comunidades no llegaba ni una gota.

Estas irregularidades se extienden a otras provincias. En Matanzas, vecinos califican el acceso al agua como una “gran estafa”.

Deben pagar cada dos semanas precios que rondan los 3,000 pesos por pipa, en medio de cortes prolongados y falta total de transparencia sobre el manejo del sistema de válvulas y del combustible.

En varios municipios, los residentes denuncian negocios turbios entre operadores, donde la distribución del agua se convierte en una fuente de lucro para pocos y una carga insoportable para la mayoría.