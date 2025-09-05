Médicos en Cuba reconstruyen el cuello de una niña de 10 años tras compleja cirugía

Vídeos relacionados:

Una niña de 10 años fue sometida recientemente a una cirugía reconstructiva en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, en Holguín, tras sufrir graves secuelas por quemaduras que le habían dejado una retracción severa en el cuello, lo que limitaba sus movimientos y afectaba su vida cotidiana.

El doctor Jorge Márquez Camayd, jefe del servicio de Cirugía Plástica y Caumatología, explicó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que el procedimiento combinó la técnica conocida como Z-plastia junto a un autoinjerto de piel, lo que permitió ganar más de seis centímetros de funcionalidad en la zona. El especialista destacó que este avance tendrá un impacto directo en la reinserción social de la menor.

Captura de Facebook/Octavio De la Concepcion de la Pedraja

La operación se realizó en medio de un escenario sanitario marcado por la falta de recursos y la crisis hospitalaria, lo que realza el valor de este tipo de intervenciones, que requieren alta precisión y un equipo médico especializado.

Otras cirugías pioneras en Holguín

El Hospital Pediátrico de Holguín ha ganado notoriedad en los últimos meses por la realización de cirugías inéditas. En julio pasado, un joven de 18 años se convirtió en el primer paciente operado allí de microtia, una malformación congénita que afecta al pabellón auricular.

La intervención, liderada también por Márquez Camayd, utilizó cartílago costal del propio paciente para reconstruir el oído externo, evitando su traslado a La Habana, donde hasta entonces se concentraban este tipo de tratamientos especializados.

Ese logro fue considerado un hito médico en el oriente cubano y abrió la posibilidad de que otros niños y adolescentes con esta condición puedan acceder al procedimiento de manera gratuita y sin tener que salir de su provincia.

Prevención y desafíos

El equipo médico que atendió a la niña de 10 años insistió además en la necesidad de reforzar la prevención de accidentes domésticos, como caídas de bicicletas o derrames de agua caliente, que son causas frecuentes de quemaduras graves en la infancia.

A pesar del deterioro del sistema de salud en Cuba, estas operaciones destacan por su valor humano y clínico, al brindar esperanza a pacientes y familias que, de otro modo, se verían condenados a convivir con limitaciones físicas y psicológicas de por vida.

