Médicos en Cuba reconstruyen el cuello de una niña de 10 años tras compleja cirugía

Una niña de 10 años fue sometida recientemente a una cirugía reconstructiva en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, en Holguín, tras sufrir graves secuelas por quemaduras que le habían dejado una retracción severa en el cuello, lo que limitaba sus movimientos y afectaba su vida cotidiana.
El doctor Jorge Márquez Camayd, jefe del servicio de Cirugía Plástica y Caumatología, explicó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que el procedimiento combinó la técnica conocida como Z-plastia junto a un autoinjerto de piel, lo que permitió ganar más de seis centímetros de funcionalidad en la zona. El especialista destacó que este avance tendrá un impacto directo en la reinserción social de la menor.
La operación se realizó en medio de un escenario sanitario marcado por la falta de recursos y la crisis hospitalaria, lo que realza el valor de este tipo de intervenciones, que requieren alta precisión y un equipo médico especializado.
Otras cirugías pioneras en Holguín
El Hospital Pediátrico de Holguín ha ganado notoriedad en los últimos meses por la realización de cirugías inéditas. En julio pasado, un joven de 18 años se convirtió en el primer paciente operado allí de microtia, una malformación congénita que afecta al pabellón auricular.
La intervención, liderada también por Márquez Camayd, utilizó cartílago costal del propio paciente para reconstruir el oído externo, evitando su traslado a La Habana, donde hasta entonces se concentraban este tipo de tratamientos especializados.
Ese logro fue considerado un hito médico en el oriente cubano y abrió la posibilidad de que otros niños y adolescentes con esta condición puedan acceder al procedimiento de manera gratuita y sin tener que salir de su provincia.
Prevención y desafíos
El equipo médico que atendió a la niña de 10 años insistió además en la necesidad de reforzar la prevención de accidentes domésticos, como caídas de bicicletas o derrames de agua caliente, que son causas frecuentes de quemaduras graves en la infancia.
A pesar del deterioro del sistema de salud en Cuba, estas operaciones destacan por su valor humano y clínico, al brindar esperanza a pacientes y familias que, de otro modo, se verían condenados a convivir con limitaciones físicas y psicológicas de por vida.
Preguntas frecuentes sobre cirugías reconstructivas en Cuba
¿Cómo fue la cirugía reconstructiva realizada a la niña de 10 años en Holguín?
La cirugía se realizó en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja en Holguín. La niña sufrió graves quemaduras que le dejaron una retracción severa en el cuello. La operación combinó la técnica de Z-plastia con un autoinjerto de piel, logrando mejorar más de seis centímetros de funcionalidad en el cuello de la menor.
¿Qué desafíos enfrentan los hospitales cubanos para realizar cirugías complejas?
Los hospitales cubanos enfrentan una notable falta de recursos y una crisis en el sistema sanitario. La escasez de insumos médicos, la obsolescencia tecnológica y la sobrecarga del personal son desafíos constantes que complican la realización de cirugías complejas, afectando la calidad de atención y aumentando los tiempos de espera para los pacientes.
¿Por qué es importante la descentralización de los servicios médicos en Cuba?
La descentralización permite que pacientes accedan a atención médica especializada sin tener que trasladarse a La Habana. Esto no solo reduce los costos y el tiempo de espera, sino que también democratiza el acceso a servicios médicos de alta complejidad en otras provincias, como lo demuestra la cirugía de microtia realizada en Holguín.
¿Cuáles son las principales causas de quemaduras en niños en Cuba?
Las quemaduras en niños en Cuba son frecuentemente causadas por accidentes domésticos como caídas de bicicletas y derrames de agua caliente. El equipo médico que realizó la cirugía en la niña de 10 años enfatizó la necesidad de reforzar la prevención de estos accidentes para evitar secuelas graves.
