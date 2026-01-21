Falta de recursos en Cuba impide operación urgente a un bebé de Camagüey

Vídeos relacionados:
Un niño cubano de apenas nueve meses de vida permanece ingresado desde hace tres meses en terapia intensiva en el hospital pediátrico Eduardo Agramonte Pina, de Camagüey, entubado por octava vez y sin posibilidad de recibir la cirugía que necesita con urgencia para sobrevivir.
Su caso vuelve a exponer el colapso del sistema sanitario cubano y la indefensión absoluta en la que quedan los enfermos y sus familias.
El pequeño se llama Darwin Daniel Sotolongo Cedres y padece estenosis traqueal en grado 4, una condición extremadamente grave que le impide respirar con normalidad.
Según explicó en Facebook Yusneidi Casas, prima de la madre del niño, Darwin necesita una operación urgente que no puede realizarse en Cuba por la falta de recursos y especialistas.
"Un niño valiente lucha cada día contra la estenosis traqueal en grado 4, una condición muy delicada que afecta su respiración", escribió Yusneidi.
"Actualmente se encuentra entubado y necesita una cirugía urgente para poder seguir viviendo, cirugía que no se puede realizar en este país por falta de médicos y recursos. (...) Ninguna familia debería enfrentar esto sola", añadió.
En declaraciones a CiberCuba, Yusneidi precisó que el bebé es de Florida, Camagüey, y que lleva tres meses ingresado.
"Se encuentra entubado ya por octava vez y en el hospital le dijeron que no se podía hacer nada porque aquí en Cuba no hay ni los recursos ni los médicos que se necesitan para ese tipo de operación", precisó.
El caso de Darwin no es aislado.
En los comentarios del post, otra madre, Yenifer Yamirka Guerra, compartió una situación similar: "Mi pequeña también está en espera para su segunda operación, tiene atresia pulmonar y por esas mismas causas no se ha podido operar".
En un grupo de Facebook de Campechuela, la usuaria Ana Vega compartió datos de contacto para quienes deseen ayudar: "El abuelo del bebé se llama Carlo Cedre Hernández, de Florida, Camagüey. Su número es 56514865. El papá del niño está con la mamá en el pediátrico, su número es 56155603", dijo.
Mientras el gobierno insiste en discursos triunfalistas sobre la salud pública, la realidad en los hospitales muestra lo contrario: niños que no pueden ser operados, padres desesperados y médicos atados de manos por la falta de recursos.
La historia de Darwin Daniel es el retrato de una crisis sanitaria que ya no se puede ocultar en Cuba: instalaciones en ruinas y sin insumos, farmacias vacías y médicos sin herramientas básicas para salvar vidas, deja a los pacientes más vulnerables completamente desamparados.
Las familias se ven obligadas a suplicar ayuda en redes sociales mientras el Estado, responsable de garantizar la salud pública, no ofrece soluciones reales.
En el caso de Darwin, la falta de medicamentos, tecnología médica y personal especializado convierte una enfermedad tratable en una sentencia prolongada de sufrimiento.
El niño respira gracias a tubos y máquinas, mientras sus padres viven entre la angustia y la impotencia, sabiendo que la operación que podría salvarle la vida no se realiza en el país.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del sistema de salud en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el sistema de salud de Cuba está en crisis?
El sistema de salud cubano está en crisis debido a la falta de recursos, insumos y personal especializado. Esta situación se ha agravado por problemas estructurales y económicos, lo que ha llevado a la postergación de cirugías y tratamientos esenciales para muchos pacientes. A pesar de los discursos oficiales, la realidad en los hospitales muestra instalaciones en ruinas, farmacias vacías y médicos sin herramientas básicas para salvar vidas.
¿Cómo afecta la crisis del sistema de salud a los niños en Cuba?
La crisis del sistema de salud en Cuba afecta gravemente a los niños, quienes se ven desamparados ante la falta de atención médica adecuada. Casos como el de Darwin Daniel Sotolongo Cedres, quien no puede ser operado por estenosis traqueal debido a la falta de recursos y especialistas, reflejan la impotencia y desesperación de las familias que dependen de un sistema sanitario colapsado.
¿Qué alternativas tienen las familias cubanas ante la falta de recursos médicos?
Ante la falta de recursos médicos en Cuba, muchas familias recurren a pedir ayuda en redes sociales para conseguir medicamentos, insumos o incluso donaciones de sangre que el sistema no puede garantizar. La solidaridad ciudadana se ha convertido en un recurso crucial para tratar de salvar la vida de los pacientes, en un país donde el Estado no ofrece soluciones reales.
¿Qué casos recientes han evidenciado la crisis del sistema de salud en Cuba?
Varios casos recientes han evidenciado la crisis del sistema de salud en Cuba, como el del niño Darwin Daniel Sotolongo Cedres, que necesita una operación urgente por estenosis traqueal, y otros niños que no han podido ser operados por falta de recursos. También se han denunciado situaciones de negligencia médica y de insalubridad en hospitales, que reflejan un colapso sanitario generalizado.
