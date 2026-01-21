Falta de recursos en Cuba impide operación urgente a un bebé de Camagüey

Vídeos relacionados:

Ver más

Un niño cubano de apenas nueve meses de vida permanece ingresado desde hace tres meses en terapia intensiva en el hospital pediátrico Eduardo Agramonte Pina, de Camagüey, entubado por octava vez y sin posibilidad de recibir la cirugía que necesita con urgencia para sobrevivir.

Su caso vuelve a exponer el colapso del sistema sanitario cubano y la indefensión absoluta en la que quedan los enfermos y sus familias.

El pequeño se llama Darwin Daniel Sotolongo Cedres y padece estenosis traqueal en grado 4, una condición extremadamente grave que le impide respirar con normalidad.

Según explicó en Facebook Yusneidi Casas, prima de la madre del niño, Darwin necesita una operación urgente que no puede realizarse en Cuba por la falta de recursos y especialistas.

"Un niño valiente lucha cada día contra la estenosis traqueal en grado 4, una condición muy delicada que afecta su respiración", escribió Yusneidi.

"Actualmente se encuentra entubado y necesita una cirugía urgente para poder seguir viviendo, cirugía que no se puede realizar en este país por falta de médicos y recursos. (...) Ninguna familia debería enfrentar esto sola", añadió.

Lo más leído hoy:

En declaraciones a CiberCuba, Yusneidi precisó que el bebé es de Florida, Camagüey, y que lleva tres meses ingresado.

Captura de Facebook / Yusneidi Casas

"Se encuentra entubado ya por octava vez y en el hospital le dijeron que no se podía hacer nada porque aquí en Cuba no hay ni los recursos ni los médicos que se necesitan para ese tipo de operación", precisó.

El caso de Darwin no es aislado.

En los comentarios del post, otra madre, Yenifer Yamirka Guerra, compartió una situación similar: "Mi pequeña también está en espera para su segunda operación, tiene atresia pulmonar y por esas mismas causas no se ha podido operar".

En un grupo de Facebook de Campechuela, la usuaria Ana Vega compartió datos de contacto para quienes deseen ayudar: "El abuelo del bebé se llama Carlo Cedre Hernández, de Florida, Camagüey. Su número es 56514865. El papá del niño está con la mamá en el pediátrico, su número es 56155603", dijo.

Captura de Facebook / Revolico en Campechuela

Mientras el gobierno insiste en discursos triunfalistas sobre la salud pública, la realidad en los hospitales muestra lo contrario: niños que no pueden ser operados, padres desesperados y médicos atados de manos por la falta de recursos.

La historia de Darwin Daniel es el retrato de una crisis sanitaria que ya no se puede ocultar en Cuba: instalaciones en ruinas y sin insumos, farmacias vacías y médicos sin herramientas básicas para salvar vidas, deja a los pacientes más vulnerables completamente desamparados.

Las familias se ven obligadas a suplicar ayuda en redes sociales mientras el Estado, responsable de garantizar la salud pública, no ofrece soluciones reales.

En el caso de Darwin, la falta de medicamentos, tecnología médica y personal especializado convierte una enfermedad tratable en una sentencia prolongada de sufrimiento.

El niño respira gracias a tubos y máquinas, mientras sus padres viven entre la angustia y la impotencia, sabiendo que la operación que podría salvarle la vida no se realiza en el país.