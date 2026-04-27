Trump dice que no se la puso fácil al Servicio Secreto durante el tiroteo en la Cena de Corresponsales

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Donald Trump admitió este domingo que él mismo dificultó la respuesta del Servicio Secreto durante el tiroteo del sábado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, porque quería ver qué estaba ocurriendo antes de dejarse evacuar.

«Bueno, lo que pasó fue que en parte fue culpa mía. Quería ver qué estaba pasando. Y no se lo estaba poniendo fácil. Quería ver qué sucedía», dijo el presidente en un fragmento de su entrevista con Norah O'Donnell para el programa 60 Minutes de CBS News, emitida este domingo.

El incidente ocurrió el sábado por la noche en el hotel Washington Hilton de Washington D.C., durante la 105ª Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, cuando Cole Tomas Allen, de 31 años, irrumpió armado con una escopeta, una pistola y cuchillos en el puesto de control de seguridad del evento y disparó entre cinco y ocho tiros cerca de los detectores de metales.

Tras el tiroteo, Trump respondió con firmeza desde la Casa Blanca e ironizó: «Nadie me dijo que este trabajo era tan peligroso».

En la entrevista, Trump explicó que en los primeros momentos no estaba seguro de si los disparos eran algo grave o simplemente el «ruido normal de un salón de baile, que se escucha todo el tiempo».

«Para entonces, empezamos a darnos cuenta de que quizás era un problema grave […] y diferente del ruido normal de un salón de baile», añadió.

El presidente describió cómo les pedía a los agentes que esperaran: «Esperen un minuto. Esperen un minuto. Déjenme ver, esperen un minuto», lo que, según reconoció, hizo que actuaran «un poco más despacio».

Según los datos mostrados en la entrevista, el Servicio Secreto tardó unos 10 segundos en flanquear a Trump y 20 segundos en sacarlo del salón, donde se encontraban entre 2,000 y 2,600 personas.

Trump relató que caminó erguido durante buena parte del trayecto de evacuación antes de que los agentes le pidieran tirarse al suelo. «Así que bajé, y la primera dama también bajó», dijo.

El atacante fue neutralizado y detenido de inmediato sin llegar a acceder al salón principal. Un agente del Servicio Secreto resultó herido al recibir un impacto en su chaleco antibalas, aunque se espera su recuperación total. No hubo víctimas fatales ni heridos civiles.

Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios fueron evacuados ilesos. Rubio compartió una imagen icónica desde el Despacho Oval tras regresar a la Casa Blanca.

Esta fue la primera vez que Trump asistió como presidente en funciones a la Cena de Corresponsales, evento que había boicoteado durante su primer mandato. Anunció su asistencia en marzo de 2026 «en honor al 250 aniversario de la Nación».

El incidente es considerado el tercer intento de asesinato contra Trump en menos de dos años, tras los ocurridos en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, y en West Palm Beach, Florida, el 15 de septiembre de 2024.

Allen había escrito un manifiesto en el que se autodenominaba «Friendly Federal Assassin», criticaba las políticas de la administración Trump y priorizaba a los funcionarios «de mayor a menor rango». Un familiar alertó a la policía tras recibir el documento. Los cargos formales contra Allen —asalto a un oficial federal y uso de arma de fuego en crimen violento— estaban previstos para presentarse hoy, lunes.