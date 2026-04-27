Trump arremete contra Jimmy Kimmel y pide su despido inmediato

El presidente Donald Trump exigió este lunes el despido inmediato del presentador Jimmy Kimmel de Disney y ABC, calificando un monólogo del comediante como una «despreciable incitación a la violencia» y vinculándolo directamente con el tiroteo ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

En una publicación en Truth Social, Trump describió un sketch emitido el jueves 24 de abril en Jimmy Kimmel Live! en el que el presentador simuló ser el comediante de la Cena de Corresponsales y dijo sobre la primera dama: «Nuestra Primera Dama Melania está aquí. Miren a Melania, qué hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como de viuda expectante».

Trump también denunció que Kimmel mostró un video falso en el que aparentaba que Melania y su hijo Barron Trump estaban sentados en el estudio del programa escuchándolo, algo que el presidente calificó de «realmente impactante».

«Al día siguiente, un lunático intentó entrar al salón de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, cargado con una escopeta, una pistola y muchos cuchillos. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra», escribió Trump, estableciendo una conexión directa entre el monólogo y el ataque.

El sospechoso del tiroteo, Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, disparó entre cinco y ocho tiros cerca de los detectores de metales del hotel Washington Hilton. Un agente del Servicio Secreto resultó herido leve gracias a su chaleco antibalas. Trump, Melania, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara Mike Johnson fueron evacuados ilesos.

Trump calificó los comentarios de Kimmel como algo «muy por encima de lo tolerable» y concluyó su publicación con una exigencia directa: «Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC».

Horas antes, Melania Trump había publicado en X una condena igualmente contundente. «Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política en Estados Unidos», escribió la primera dama, quien también llamó «cobarde» a Kimmel y exigió que la cadena actuara: «Ya es suficiente. Es hora de que ABC tome una posición».

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt —que regresó de su baja por maternidad para comparecer ante los medios— también señaló el chiste de Kimmel como ejemplo de retórica hostil normalizada, y afirmó que el manifiesto que Allen dejó antes del ataque era «indistinguible» del lenguaje anti-Trump habitual en redes sociales y medios.

Ni ABC ni Disney respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el posible despido del presentador.

No es la primera vez que Kimmel enfrenta presiones de este tipo. En septiembre de 2025, ABC suspendió brevemente el programa tras comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, bajo presión del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr. El programa fue restablecido menos de una semana después, tras una ola de apoyo público y una carta firmada por más de 400 celebridades. En noviembre de 2025, Trump volvió a exigir el despido de Kimmel acusándolo de «sesgo liberal», a lo que el presentador respondió con ironía en su monólogo.

La nueva polémica llega en un momento delicado para Disney: Josh D'Amaro asumió como director ejecutivo de la compañía el 18 de marzo de 2026, reemplazando a Bob Iger, y esta controversia representa su primera gran prueba frente al gobierno Trump sobre los medios de comunicación.