Melania Trump llama "cobarde" al humorista Jimmy Kimmel: "Su monólogo sobre mi familia no es comedia"

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Melania Trump publicó este lunes un duro comunicado en redes sociales calificando de "cobarde" al presentador Jimmy Kimmel, en respuesta a un monólogo en el que el humorista la llamó "viuda en espera", menos de 48 horas antes del tercer intento de atentado contra Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

El pasado jueves, Kimmel realizó en su programa una parodia del tradicional evento y dedicó una pulla directa a la esposa del presidente de Estados Unidos: "Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene usted un brillo como el de una viuda en espera", dijo.

La actuación incluyó además una broma sobre el cumpleaños de Melania -celebrado el 26 de abril- diciendo que lo pasaría "mirando por una ventana y murmurando, '¿qué he hecho?'".

Este lunes, la primera dama respondió en su cuenta de X, donde acusó al comediante de mostrar una retórica "odiosa y violenta" dirigida a dividir el país.

"Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y agravan la enfermedad política dentro de América", escribió.

Según Melania, las personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en las casas cada noche "para sembrar odio", y lo llamó "cobarde" que "se esconde detrás de ABC" porque la cadena lo protege.

"Basta ya. Ha llegado el momento de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más el liderazgo de ABC encubrirá el comportamiento atroz de Kimmel a expensas de nuestra comunidad?", subrayó.

Tal vez el monólogo del humorista hubiera pasado sin consecuencias, de no ser por los dramáticos acontecimientos ocurridos el sábado por la noche.

Sus palabras adquirieron una dimensión muy distinta cuando Cole Tomas Allen, un maestro de 31 años residente en Torrance, California, irrumpió armado con escopeta, pistola y cuchillos en el lobby del hotel Washington Hilton e disparó entre cinco y ocho tiros antes de ser neutralizado por el Servicio Secreto.

Trump, Melania, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios fueron evacuados ilesos. Fue Melania quien dio la voz de alarma en la mesa presidencial y salió a gatas del escenario, visiblemente aterrorizada, en lo que era su primer intento de magnicidio.

Trump la elogió después: "Yo he pasado por esto un par de veces. Ella no, y para ser la primera vez lo manejó genial. Quiero decir, fue muy fuerte, inteligente".

No es la primera vez que Kimmel enfrenta consecuencias por sus comentarios. En septiembre de 2025, ABC suspendió temporalmente su programa tras sus polémicas palabras sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El show regresó semanas después en medio de protestas y una carta de apoyo firmada por más de 400 celebridades.

En noviembre, Trump volvió a pedir el despido de Kimmel en redes sociales, y el presentador respondió con sarcasmo: "Me iré cuando tú te vayas. Seremos un equipo. Cabalguemos juntos hacia el atardecer como Butch Cassidy y el Chico Bronceado".

El tiroteo del sábado fue el tercer intento de atentado contra Trump en menos de dos años, tras los incidentes de Butler, Pensilvania, en julio de 2024, y West Palm Beach, Florida, en septiembre de 2024.

La Cena de Corresponsales, interrumpida con unos 2,600 asistentes en el salón, fue reprogramada para 30 días después.