¿Por qué Cuba es un caso único frente a Venezuela e Irán?

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Cuba no es Venezuela ni es Irán, y esa diferencia estructural define por qué los escenarios de colapso o transición aplicados a Caracas o Teherán no son directamente replicables en La Habana, según expertos consultados esta semana y recogidos por SWI swissinfo.ch.

Varios factores distinguen a la Isla de forma radical: la ausencia de recursos energéticos masivos, una arquitectura de poder colectiva, su proximidad geográfica a Estados Unidos, la falta de una oposición cohesionada y el peso político de la diáspora en Washington.

Venezuela construyó su régimen sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, que financiaron a Cuba con hasta 100,000 barriles diarios en su apogeo. Irán combina economía petrolera con capacidad nuclear y misiles de largo alcance. Cuba, en cambio, carece de hidrocarburos relevantes; sus principales recursos son el níquel y el cobalto, de menor escala estratégica.

El economista cubano Ricardo Torres lo resume con precisión: "Cuba tiene potencial, pero el país hay que reconstruirlo completo. No tiene recursos tan relevantes como el petróleo venezolano o iraní. Es más una promesa de futuro que algo inmediato".

El poder en la Isla tampoco se concentra en una figura única, sino que se distribuye entre el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias -que controlan aproximadamente el 60 % de la economía- y figuras históricas como Raúl Castro, de 94 años.

La académica cubana Tamarys Bahamonde advierte que la presión exterior no fragmenta al régimen sino que lo cohesiona: "La presión exterior incentiva que cierren filas".

Y algo muy importante, no hay indicios evidentes de que exista fragmentación dentro del poder.

"Aquí no les va a ser fácil (a Estados Unidos) encontrar a alguien con el que intenten negociar de espaldas de la sociedad cubana y lanzar un proyecto de sustitución de Gobierno", asegura el historiador cubano Pável Alemán.

Por otra parte, los expertos aseguran que la oposición cubana no posee el nivel de organización ni respaldo que ha ganado en Venezuela María Corina Machado.

"No hay figuras ni programas que generen consenso", afirmó el exdiplomático cubano Carlos Alzugaray.

El debate se produce en un momento de presión máxima sobre La Habana. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, el suministro de petróleo venezolano a Cuba fue cortado abruptamente, eliminando entre el 30 % y el 35 % de la demanda cubana de crudo.

El resultado sobre el pueblo ha sido devastador: apagones de más de 20 horas diarias, más de 96,000 cirugías han sido aplazadas y casi medio millón de niños asiste a clases reducidas.

Alzugaray advierte que, dada la cercanía geográfica, cualquier colapso del régimen se traduciría en una potencial oleada migratoria inmediata hacia suelo estadounidense, algo que la administración Trump no puede permitirse.

"Es un país que está a 90 millas, no puede ignorarlo", señala.

Las autoridades militares de Estados Unidos ya han dicho que "no queremos ver llegar una armada masiva" por el Estrecho de Florida.

Los intentos de entrada de cubanos a EEUU cayeron de 180,000 en 2024 a solo 8,000 en 2025, pero un colapso desordenado del régimen podría revertir esa tendencia de forma explosiva.

Otro factor que diferencia a la Isla de Venezuela y de Irán es el poder político político de los cubanos en Estados Unidos.

La diáspora cubana representa el 13 % de la población metropolitana de Miami y ha elegido dos senadores y nueve representantes federales. Marco Rubio, secretario de Estado de origen cubano, condiciona cada decisión de la Casa Blanca sobre la Isla.

"Las decisiones de la administración de Trump en cualquier escenario tienen que incluir esos intereses, esas fuerzas, esa presión", afirmó el economista Ricardo Torres.

Alzugaray opina que el régimen cubano está "entre la espada y la pared y va a tener que hacer algo", pero agrega que la Casa Blanca también "necesita urgentemente resolver algo con Cuba" antes de las elecciones de noviembre.

En la Isla, Díaz-Canel optó por negociar sin renunciar al control. El 13 de marzo confirmó conversaciones directas con representantes de la administración Trump, tras haberlas negado.

El 20 de abril, Washington entregó un ultimátum de dos semanas para liberar presos de alto perfil. Díaz-Canel amenazó con romper las negociaciones si Tump insiste en el cambio de régimen: "Nuestros problemas internos no están en la mesa de una conversación con los Estados Unidos".

EL dictador continúa con su estrategia belicista, insistiendo en que Cuba debe prepararse para la guerra, aunque los expertos señalan que el país no tiene la capacidad militar de Irán ni los recursos de Venezuela para sostener una confrontación prolongada.

Analistas en Miami advierten que no hay acuerdo posible entre EEUU y Cuba en las condiciones actuales, lo que deja a la Isla atrapada entre la presión externa de Washington y el colapso interno acelerado por 67 años de dictadura comunista.