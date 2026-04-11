Sin Miami no hay acuerdo posible entre EE.UU. y Cuba, advierten expertos

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Los recientes contactos entre Estados Unidos y Cuba han reactivado un debate clave: el alcance real de unas negociaciones que, lejos de limitarse a dos gobiernos, están condicionadas por un tercer actor con peso propio.

Analistas y actores políticos coinciden en que cualquier acercamiento entre Washington y La Habana pasa, inevitablemente, por la influencia de Miami y la comunidad cubanoamericana.

La agencia EFE lo resume con claridad al señalar que “los contactos entre Washington y La Habana no son un diálogo a dos, sino más bien a tres, porque en cualquier entendimiento resulta esencial incorporar a Miami, quien tiene objetivos e intereses propios”.

Esa realidad configura un tablero político donde los intereses no siempre coinciden, y donde la diáspora cubana en el sur de Florida sigue siendo un factor de presión determinante.

Un “triángulo cubano” con tensiones internas

El historiador Michael Bustamante, profesor asociado de la Universidad de Miami, define este escenario como un “triángulo cubano”.

En sus palabras, “siempre hay una pulsión entre los tres vértices”, una tensión constante entre la política exterior de Estados Unidos, las decisiones del gobierno cubano y las demandas del exilio.

Ese equilibrio, lejos de ser estable, presenta fisuras incluso dentro del propio bloque estadounidense.

Bustamante apunta que, aunque podría suponerse una alineación total entre Washington y Miami, “hay algunas señales de que no es así del todo”.

Esa divergencia se vuelve especialmente visible en el papel del actual secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio: entre la política nacional y su base política

Rubio, figura emblemática del exilio cubano y al mismo tiempo jefe de la diplomacia estadounidense, ocupa una posición particularmente delicada.

Bustamante lo describe como un actor que desempeña “un papel determinante” al actuar como puente entre Washington y Miami, pero también como alguien obligado a conciliar intereses que no siempre coinciden.

Esa dualidad es subrayada también por Ric Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, quien recuerda que “Rubio es el hijo de Miami, pero ahora es el secretario de Estado y tiene que seguir las órdenes de (Donald) Trump. No ejecutar la política de Miami, sino la de Trump”.

Herrero insiste en que, aunque Rubio no puede desligarse completamente de su origen político, su rol exige una visión más amplia.

“Rubio siempre mantendrá en mente los intereses de la comunidad de la que proviene, pero su trabajo es poner prioridades”, apunta Ric Herrero.

En esa línea, destaca que el discurso del secretario de Estado ha sido más pragmático de lo esperado: “no hemos visto las demandas maximalistas de Miami hacia Cuba, sino algo mucho más pragmático y estratégico”.

Ese matiz introduce una posible fractura.

Mientras sectores del exilio mantienen posiciones históricas de línea dura, desde Washington parecen explorarse alternativas menos radicales, centradas en cambios graduales más que en una ruptura total del sistema cubano.

Bustamante advierte precisamente ese punto de fricción.

Rubio “ha mostrado señales de alguna apertura a actitudes un poco más pragmáticas”, pero “su comunidad en el sur de La Florida no piensa así”.

De hecho, recuerda que representantes políticos de esa comunidad han dejado claro que “un acuerdo económico no es suficiente”.

Expectativas, presión y riesgos políticos

Las expectativas generadas desde la propia administración estadounidense también añaden presión al proceso.

Según Bustamante, funcionarios como el encargado de negocios en La Habana, Mike Hammer, han llegado a calificar 2026 como el “año de la libertad y del cambio”.

El problema, señala el académico, es que ese tipo de mensajes eleva las expectativas dentro del exilio: “no entregarle a Miami de alguna manera un cambio dramático podría dejar a mucha gente defraudada”.

Y añade una advertencia clave: “el riesgo de esto se incrementa conforme pasa el tiempo”.

En otras palabras, cualquier acuerdo que no implique transformaciones políticas profundas corre el riesgo de ser percibido como insuficiente por una parte importante de la diáspora.

¿Ha perdido peso político el exilio?

No todos los analistas coinciden en la magnitud de la influencia actual de Miami.

Herrero sostiene que la comunidad cubanoamericana ha perdido capacidad de presión en los últimos años, en parte por su alineación casi total con el Partido Republicano.

Florida, explica, ha dejado de ser un “estado bisagra”, lo que reduce su peso estratégico a nivel federal.

En ese contexto, aunque los líderes del exilio “por supuesto que quieren influir”, queda por ver “cuánto pueden finalmente conseguir”.

Herrero va más allá al señalar que los sectores más radicales podrían encontrarse en una posición complicada: están “atrapados” políticamente porque “no tendrían a dónde ir políticamente si Trump no cumple”.

Según su análisis, esto obligaría a los congresistas de Miami a “vestir como una victoria” cualquier acuerdo alcanzado con La Habana, incluso si no satisface plenamente sus demandas.

Bustamante, sin embargo, discrepa en este punto y considera que la influencia de Miami sigue siendo significativa, especialmente como factor de bloqueo.

A su juicio, la presión de ciertos grupos “tiene el poder de estorbar mucho la dinámica entre los otros dos vértices”.

La línea roja del cambio político

Ese poder de interferencia se hace evidente al observar la postura de buena parte del exilio cubano.

En Miami, la idea de un acuerdo sin cambios políticos profundos sigue siendo ampliamente rechazada.

Miembros de la comunidad cubana en el sur de Florida han reiterado que cualquier acercamiento debe estar condicionado a una transformación real en la isla. La exigencia central continúa siendo la restauración de la democracia y el fin del sistema actual.

Orlando Gutiérrez-Boronat, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, lo expresa de forma contundente al defender que la única vía para garantizar derechos fundamentales como la propiedad privada es un cambio político estructural.

En su opinión, mientras el sistema vigente se mantenga, no puede haber colaboración con el gobierno cubano.

Esa postura no es exclusiva de una generación.

Entre los exiliados conviven distintas experiencias, pero un consenso importante persiste: sin reformas políticas profundas, cualquier apertura económica resulta insuficiente. Incluso entre los más jóvenes, como Waldo Toyos, se mantiene el rechazo a cualquier tipo de ayuda que pueda fortalecer al régimen.

Un equilibrio difícil de sostener

El escenario que se dibuja es, por tanto, el de un equilibrio inestable. Washington parece moverse hacia posiciones más pragmáticas, La Habana enfrenta presiones internas y externas para introducir cambios, y Miami actúa como un actor que puede tanto influir como bloquear.

La propia EFE sintetiza esta complejidad al destacar que, aunque no puede considerarse a Miami un actor equivalente a los gobiernos, su peso político “influye en cualquier posible acuerdo”.

En ese contexto, cualquier negociación entre Estados Unidos y Cuba no solo tendrá que resolver diferencias históricas entre ambos gobiernos, sino también gestionar las expectativas, presiones y límites que impone un tercer actor clave.

Porque, en la práctica, el futuro de esa relación no se decide en dos capitales, sino en tres. Y en ese triángulo, Miami sigue siendo un vértice imposible de ignorar.

En Miami, el rechazo a cualquier acuerdo que no implique cambios políticos profundos es contundente.

La alcaldesa de Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, insistió en que Cuba necesita un cambio real y que no hay diálogo posible sin transformaciones lideradas por la sociedad civil y los disidentes, no por militares ni la familia Castro.

El congresista Mario Díaz-Balart recordó públicamente las tres condiciones de la Ley Helms-Burton como requisito innegociable, mientras que Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, advirtió a Trump que no aceptará ningún acuerdo si el castrismo permanece en el poder.

El productor Emilio Estefan respaldó un cambio genuino en Cuba con cautela, confiando en Rubio porque, a su juicio, conoce el dolor de primera mano.

Jorge Duany, catedrático emérito de la Universidad de Florida, resumió la estrategia de Washington: "Trump 2.0 ha aplicado máxima presión para precipitar la caída del Gobierno cubano".

Trump, por su parte, describió a Cuba como "una nación muy debilitada" y fue categórico: "Habrá un acuerdo o haremos lo que tengamos que hacer".