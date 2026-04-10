Hermana de Anna Bensi llega a Miami tras presión de la Seguridad del Estado

Elmis Rivero Silvente, hermana de la influencer cubana Anna Bensi, llegó este jueves a Miami junto a sus dos hijos menores después de ser sometida a un interrogatorio de más de una hora por agentes de la Seguridad del Estado cubana, horas antes de abordar su vuelo desde La Habana, reportó Diario de Las Américas.

La citación fue emitida a las 8:30 a.m. del mismo día de su viaje, firmada por el mayor Merlín Hernández Estévez, en la unidad de Extranjería del municipio Playa, bajo el pretexto de una "entrevista para control migratorio de estancia".

El documento advertía sanciones por incomparecencia, incluyendo multas y conducción por la fuerza.

Rivero Silvente, ciudadana estadounidense al igual que sus hijos de nueve y tres años, relató a Martí Noticias en el aeropuerto de Miami que los agentes le dijeron que el trámite duraría solo 15 minutos, pero la retuvieron por más de una hora.

"No me querían dejar salir", declaró, y añadió que me retuvieron el pasaporte, no me querían dejar salir.

Los agentes no se limitaron a preguntas migratorias: la amenazaron directamente con su hermana y su madre.

Según su testimonio, le dijeron: "Usted no ha visto las noticias, Trump va a invadir Cuba. El primer misil va a ir para su casa. Acuérdese que su hermana y su mamá están solas aquí en Cuba, nadie las va a respaldar."

También la acusaron de haber convocado la visita del jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, quien ese mismo día visitó a Anna Bensi y su madre Caridad Silvente en su hogar en Alamar, La Habana.

"Me hicieron pregunta que si Mike Hammer estaba como incitando a la juventud a salir para la calle. Yo le dije que no, que fue una visita de cortesía. Y ellos, que si se estaban planeando algo, algo contra el país, que ellos iban a defender la revolución por encima de todo", relató Rivero Silvente.

Tras cumplir con el requerimiento, Rivero Silvente se trasladó con sus hijos a la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí y abordó el vuelo 838 de American Airlines.

La aeronave aterrizó a las 4:12 p.m. en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Rivero Silvente había viajado a Cuba por cuatro días para visitar a su madre y reunirse con el abogado que lleva el proceso legal de Anna Bensi.

Describió además una vigilancia permanente sobre su hermana y su madre: "Desde que mi mamá y mi hermana salen de la casa, es con unos muchachos detrás de ellos, todo el tiempo. Son 6, 7 detrás de ellas todo el tiempo, oyendo música de reggaetón, música alta, riéndose, comentando cosas."

Sobre el estado actual de Anna Bensi y Caridad Silvente, fue categórica: "Están, siguen siendo muy reprimidas. Ellas están sin conexión totalmente."

El caso de Elmis se enmarca en un patrón de represión sostenida contra Anna Bensi y su entorno familiar.

El 25 de marzo, la influencer fue instruida de cargos bajo el artículo 393 del Código Penal cubano, por "actos contra la intimidad personal y familiar", con penas potenciales de dos a cinco años de prisión, quedando bajo reclusión domiciliaria junto a su madre.

La causa penal se originó en la difusión de un video que mostraba a un suboficial del MININT entregando una citación. La madre de Anna había sido interrogada y amenazada desde el 11 de marzo.

La Embajada de Estados Unidos publicó en X tras la visita de Hammer que Anna Bensi "lo único que ha hecho es expresar sus ideas, su fe, y sus aspiraciones como Cubana que ama su patria", confirmando además que tanto ella como su madre se encuentran bajo reclusión domiciliaria.