Estrenan nuevo sistema de identificación de viajeros en el aeropuerto de Miami: ¿Cómo funciona?

Vídeos relacionados:

Desde esta semana, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se ha sumado a la tendencia nacional de modernización de los procesos aeroportuarios con la implementación de un nuevo sistema de identificación biométrica que promete transformar la experiencia de seguridad para miles de pasajeros.

Este avance llega justo a tiempo para la temporada alta de viajes navideños y como preparación para el aluvión de viajeros que se espera por la Copa Mundial de la FIFA en 2026.

¿Qué es el nuevo sistema biométrico?

El sistema en cuestión ha sido instalado en las filas exclusivas de TSA PreCheck y consiste en portones biométricos (eGates) desarrollados por la empresa CLEAR, especializada en soluciones de identificación segura.

La tecnología implementada permite verificar la identidad de los viajeros en cinco segundos o menos, eliminando la necesidad de presentar una identificación física.

Según lo observado por reporteros de Telemundo 51, el procedimiento es ágil y directo.

El pasajero escanea su boleto de abordaje, se posiciona frente al portón biométrico, y confirma su identidad mediante un escaneo facial.

Lo más leído hoy:

Solo después de completar esta verificación, el sistema permite el paso hacia el área de inspección de la TSA.

¿Quiénes pueden usarlo?

Este servicio no está disponible para todos los viajeros de momoento, sino únicamente para aquellos que cumplen con dos requisitos simultáneos:

-Estar inscritos en TSA PreCheck, el programa gubernamental que agiliza los trámites de seguridad para pasajeros de bajo riesgo.

-Ser miembros de CLEAR Plus, un servicio privado de membresía anual que facilita el acceso a filas rápidas en aeropuertos y estadios mediante identificación biométrica.

Las filas regulares de seguridad para pasajeros sin estos registros continúan funcionando de manera tradicional, con control de documentación física y tiempos de espera mayores.

Un proyecto sin costo para el contribuyente

Una de las particularidades del despliegue de esta tecnología es que no ha representado gasto alguno para los contribuyentes.

La empresa CLEAR asumió la inversión como parte de una alianza público-privada con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que ha permitido avanzar en la digitalización de procesos sin afectar los presupuestos federales.

Hasta la fecha, 20 aeropuertos principales del país ya cuentan con este sistema, como parte de una estrategia para extender el uso de identificación biométrica en puntos de alto tránsito.

¿Qué buscan las autoridades con esta tecnología?

La Administración de Seguridad en el Transporte apuesta por estos sistemas para reducir los cuellos de botella en las zonas de inspección, ofrecer una experiencia más fluida al pasajero y aumentar la seguridad.

La biometría, argumentan, es menos susceptible a fraudes que los documentos físicos y permite una verificación más precisa.

Un vocero de la TSA señaló que esta clase de tecnología "continuará expandiéndose en aeropuertos clave del país", en un esfuerzo por combinar eficiencia y control en tiempos donde el volumen de viajeros se encuentra en alza constante.

¿Privacidad o conveniencia?

Aunque la tecnología ha sido bien recibida por muchos viajeros frecuentes que valoran la rapidez, también ha generado debates sobre la privacidad y el uso de datos biométricos.

Organizaciones defensoras de derechos civiles han expresado preocupación por la falta de regulación clara respecto a la recolección, almacenamiento y posible uso compartido de estos datos por parte de empresas privadas.

CLEAR ha afirmado que su sistema cumple con los más altos estándares de seguridad y privacidad, y que los escaneos faciales se comparan únicamente con la información proporcionada voluntariamente por el usuario al afiliarse al programa.

Un paso hacia el futuro de los viajes aéreos

Con esta nueva implementación, el Aeropuerto Internacional de Miami se posiciona a la vanguardia de los procesos de seguridad aeroportuaria en Estados Unidos.

La combinación de biometría, automatización y colaboración público-privada marca una tendencia que probablemente se extenderá en los próximos años, no solo en aeropuertos internacionales, sino también en terminales regionales y puntos de entrada fronteriza.

Para quienes viajen esta Navidad y ya formen parte de TSA PreCheck y CLEAR Plus, la experiencia promete ser más fluida y moderna.

Para los demás, será una ventana hacia lo que podría ser el futuro del tránsito aéreo, donde la cara será el nuevo pasaporte.