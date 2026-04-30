Rubio hace aparición sorpresa y se burla de su "nuevo trabajo" en la Casa Blanca

El secretario de Estado Marco Rubio irrumpió este miércoles de forma inesperada en la sala de prensa de la Casa Blanca para ejecutar una broma, en un momento en que la titular del podio, Karoline Leavitt, se encuentra de baja por maternidad desde el 18 de abril.

Según el video difundido en X por la periodista Samira Gharaei, Rubio entró al salón de prensa y explicó a los reporteros presentes que estaba allí únicamente para tomarse una foto y gastarle una broma a alguien en particular.

«Solo estoy aquí para tomarme una foto. Ahora van a arruinar mi broma. No pueden publicar esto. ¿Está bien? Sé cómo fingir. Hoy voy a fingir. ¿Pueden esperar al menos una hora? No es una broma al público. Es una broma a una persona», dijo Rubio ante los periodistas.

La broma apuntaba directamente a Leavitt, quien dio a luz a su segundo hijo, Abraham, el 17 de abril e inició su licencia al día siguiente.

Con la secretaria de prensa ausente, la aparición de Rubio en el podio sugería humorísticamente que él podría sumar ese cargo a su ya extensa lista de responsabilidades.

Gharaei interpretó el gesto en esa clave: «Dado que Rubio se ha hecho conocido por asumir múltiples roles, parece que la broma iba dirigida a ella, sugiriendo que, por ahora, Rubio podría estar actuando también como secretario de prensa de la Casa Blanca».

El chiste tiene una base real y bien documentada. Desde mayo de 2025, Trump designó a Rubio como asesor de Seguridad Nacional sin que dejara su cargo como secretario de Estado, una combinación sin precedentes recientes en la política estadounidense.

Esa acumulación de poder lo convirtió en el funcionario más polifacético de la administración Trump, comparable históricamente a Henry Kissinger.

Entre sus acciones más destacadas figura haber sido arquitecto clave en la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, además de su participación en negociaciones sobre Gaza, Ucrania y Oriente Medio.

El pasado 15 de abril, Rubio fue incluido en la lista TIME100 de las personas más influyentes del mundo, reconocimiento que refuerza su perfil como figura central de la política exterior estadounidense.

A ello se suma que fuentes de la Casa Blanca lo señalan como posible candidato presidencial republicano para 2028, y que donantes republicanos ya planean impulsar su candidatura desde marzo pasado.

Leavitt, de 28 años, es conocida por su entrega al trabajo incluso en momentos personales críticos: en julio de 2024 regresó a la campaña de Trump apenas cuatro días después de dar a luz a su primer hijo, Nicholas, tras el atentado de Butler, Pensilvania.

Gharaei cerró su publicación con una nota irónica: «Este Día del Trabajo será aún más especial para él», en alusión al volumen de cargos que Rubio acumula en la administración.