Rubio hace aparición sorpresa y se burla de su "nuevo trabajo" en la Casa Blanca

El secretario de Estado Marco Rubio irrumpió este miércoles de forma inesperada en la sala de prensa de la Casa Blanca para ejecutar una broma, en un momento en que la titular del podio, Karoline Leavitt, se encuentra de baja por maternidad desde el 18 de abril.
Según el video difundido en X por la periodista Samira Gharaei, Rubio entró al salón de prensa y explicó a los reporteros presentes que estaba allí únicamente para tomarse una foto y gastarle una broma a alguien en particular.
«Solo estoy aquí para tomarme una foto. Ahora van a arruinar mi broma. No pueden publicar esto. ¿Está bien? Sé cómo fingir. Hoy voy a fingir. ¿Pueden esperar al menos una hora? No es una broma al público. Es una broma a una persona», dijo Rubio ante los periodistas.
La broma apuntaba directamente a Leavitt, quien dio a luz a su segundo hijo, Abraham, el 17 de abril e inició su licencia al día siguiente.
Con la secretaria de prensa ausente, la aparición de Rubio en el podio sugería humorísticamente que él podría sumar ese cargo a su ya extensa lista de responsabilidades.
Gharaei interpretó el gesto en esa clave: «Dado que Rubio se ha hecho conocido por asumir múltiples roles, parece que la broma iba dirigida a ella, sugiriendo que, por ahora, Rubio podría estar actuando también como secretario de prensa de la Casa Blanca».
El chiste tiene una base real y bien documentada. Desde mayo de 2025, Trump designó a Rubio como asesor de Seguridad Nacional sin que dejara su cargo como secretario de Estado, una combinación sin precedentes recientes en la política estadounidense.
Esa acumulación de poder lo convirtió en el funcionario más polifacético de la administración Trump, comparable históricamente a Henry Kissinger.
Entre sus acciones más destacadas figura haber sido arquitecto clave en la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, además de su participación en negociaciones sobre Gaza, Ucrania y Oriente Medio.
El pasado 15 de abril, Rubio fue incluido en la lista TIME100 de las personas más influyentes del mundo, reconocimiento que refuerza su perfil como figura central de la política exterior estadounidense.
A ello se suma que fuentes de la Casa Blanca lo señalan como posible candidato presidencial republicano para 2028, y que donantes republicanos ya planean impulsar su candidatura desde marzo pasado.
Leavitt, de 28 años, es conocida por su entrega al trabajo incluso en momentos personales críticos: en julio de 2024 regresó a la campaña de Trump apenas cuatro días después de dar a luz a su primer hijo, Nicholas, tras el atentado de Butler, Pensilvania.
Gharaei cerró su publicación con una nota irónica: «Este Día del Trabajo será aún más especial para él», en alusión al volumen de cargos que Rubio acumula en la administración.
Preguntas frecuentes sobre Marco Rubio y su influencia en la política estadounidense
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Marco Rubio es considerado una figura influyente en la política exterior de Estados Unidos?
Marco Rubio ha sido reconocido por su acumulación de poder en Washington, al desempeñarse simultáneamente como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, un nivel de influencia que solo había ostentado Henry Kissinger antes. Su participación en eventos de alto impacto, como la captura de Nicolás Maduro y las negociaciones de paz en Ucrania, refuerza su papel central en la política exterior estadounidense.
¿Cuáles son los logros destacados de Marco Rubio en la administración Trump?
Entre los logros destacados de Marco Rubio se encuentra su rol como arquitecto clave en la captura de Nicolás Maduro, su participación en negociaciones sobre Gaza, Ucrania y Oriente Medio, y su inclusión en la lista TIME100 de las personas más influyentes del mundo. Estos logros han consolidado su perfil como una figura central en la política exterior de Estados Unidos.
¿Qué impacto ha tenido Rubio en la política hacia Cuba y Venezuela?
Marco Rubio ha sido un firme defensor de una línea dura contra los regímenes de izquierda en América Latina, especialmente en Cuba y Venezuela. Ha impulsado más de 240 sanciones contra Cuba y fue un promotor clave en la captura de Nicolás Maduro. Su enfoque ha sido fortalecer la presión diplomática y las sanciones para promover cambios políticos en la región.
¿Cómo ha sido la relación de Marco Rubio con Donald Trump?
Aunque inicialmente fueron rivales durante las primarias republicanas de 2016, la relación entre Marco Rubio y Donald Trump ha evolucionado hacia una colaboración estrecha. Trump ha elogiado públicamente a Rubio, afirmando que podría ser recordado como el mejor secretario de Estado de la historia de Estados Unidos. Esta relación ha fortalecido la influencia de Rubio dentro de la administración.
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