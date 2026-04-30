Exiliado Santiago Álvarez cree que declaraciones de Marco Rubio sobre espionaje en Cuba indican estancamiento en negociaciones

El empresario e histórico del exilio cubano Santiago Álvarez Fernández-Magriñá, de 84 años, interpreta las recientes declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio sobre bases de espionaje chinas y rusas en Cuba no como una novedad, sino como una señal del estancamiento de las negociaciones entre Washington y La Habana.

Rubio acusó públicamente al régimen cubano de albergar instalaciones de inteligencia de China y Rusia en su territorio durante una entrevista en Fox News difundida el martes, en la que advirtió: "No vamos a permitir que ningún aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos. Eso no va a ocurrir bajo la presidencia de Donald Trump".

Álvarez, entrevistado por CiberCuba, ofrece una lectura política del momento en que Rubio eligió hacer estas declaraciones sobre una cuestión que no es nueva: "Eso no sorprende a nadie. Lo sacó ahora porque lleva ya varias semanas hablando con ellos y tratando de que ellos se den a algo".

Según el veterano de la Brigada 2506, el régimen ha rechazado la mano tendida por Washington. "En vez de compartir ciertos movimientos que ayudarían al pueblo cubano —que sea abrir un poco la economía y aceptar la cooperación pacífica de los Estados Unidos que se la están ofreciendo— lo que hacen es seguir llevando rusos y chinos", dijo.

Esa conducta, a juicio de Álvarez, no es nueva ni sorprendente. En su opinión, traza una línea directa desde los primeros días de la revolución hasta hoy, recordando que Fidel Castro rechazó las elecciones desde el inicio.

Álvarez recuerda que durante los primeros meses del castrismo hubo una manifestación en la Plaza de la República (hoy Plaza de la Revolución) donde el expresidente costarricense José Figueres, invitado de honor, pidió que se convocaran elecciones. "Fidel le quitó el micrófono y dijo: elecciones para qué".

Esa anécdota, en su lectura, ilustra la naturaleza del régimen. "Yo creo que [Fidel Castro] no era ni siquiera comunista", afirma Álvarez, sugiriendo que el acercamiento a potencias extranjeras siempre fue un instrumento de supervivencia en el poder, no una convicción ideológica.

Las acusaciones de Rubio a Rusia y China se apoyan en un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de diciembre de 2024 que identifica al menos 12 instalaciones chinas de inteligencia de señales en Cuba, en sitios como Bejucal, El Wajay, Calabazar y El Salao, este último a 70 millas de la Base Naval de Guantánamo.

Respecto a Rusia, Rubio describió a Cuba como sede de la mayor base de inteligencia rusa fuera de su territorio, y señaló que Moscú ha reclutado hasta 20,000 cubanos para combatir en Ucrania desde 2022.

China respondió este miércoles a través de su portavoz Lin Jian, defendiendo su cooperación con Cuba como "legítima, transparente y ajustada al derecho internacional". El canciller cubano Bruno Rodríguez, por su parte, rechazó las designaciones de Cuba como amenaza para Estados Unidos.

En paralelo, las negociaciones discretas entre la administración Trump y el entorno de Raúl Castro llevan semanas en curso sin avances concretos. El interlocutor cubano principal parece ser Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl, quien llegó incluso a enviar una carta secreta a Trump a través de un empresario cubanoamericano. Sin embargo, el funcionario Carlos Fernández de Cossío dejó claro el 28 de marzo que el sistema político cubano «no es negociable», algo que Díaz-Canel ha reiterado hasta la saciedad.

La embajada de Estados Unidos advirtió esta semana que la administración Trump no tolerará la presencia de ejércitos o aparatos de inteligencia extranjeros en Cuba, en línea con las declaraciones de Rubio.

La economía cubana acumula más de un 23% de caída del PIB desde 2019, con proyecciones de -7,2% adicional en 2026, lo que Washington considera una palanca de presión sobre el régimen. Rubio fue directo al respecto: "Las cosas pueden mejorar en Cuba con reformas económicas serias, pero no con las personas actuales al mando. Son económicamente incompetentes", concluyó.