Trump sobre Venezuela: «Pagamos el ataque muchas veces con petróleo, estamos ganando mucho dinero»

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos ha «pagado el ataque muchas veces» gracias a los ingresos del petróleo venezolano, y describió la relación bilateral como una especie de empresa conjunta altamente rentable para ambos países.

«Están produciendo más petróleo ahora que en muchas, muchas décadas. Y están ganando más dinero, y nosotros también. Es como una empresa conjunta, para ser honesto», declaró Trump en referencia a Venezuela.

El mandatario también recurrió a una de sus frases favoritas para justificar los beneficios económicos obtenidos: «Siempre solía decir: al vencedor le pertenecen los despojos. Hemos pagado el ataque muchas veces. El ataque, algo que probablemente nunca antes habían escuchado. Fue un ataque de menos de un día. En realidad fue un ataque de 45 minutos».

Las declaraciones hacen referencia a la Operación Resolución Absoluta, ejecutada en la madrugada del 3 de enero de 2026, en la que fuerzas especiales de la unidad Delta Force capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el complejo presidencial de Caracas.

Trump reveló detalles inéditos de ese operativo en los días posteriores, destacando que concluyó sin bajas estadounidenses.

Trump precisó que Venezuela «tiene buen ejército», pero que «no esperaba» la operación. El presidente añadió que el ataque «siempre es costoso», aunque los ingresos petroleros lo han compensado con creces.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada bajo influencia directa de la Casa Blanca.

Trump anunció que Rodríguez gobernaría Venezuela en un esquema de estrecha colaboración con Washington.

El impacto en la industria petrolera venezolana ha sido inmediato. Antes de la operación, Venezuela enviaba apenas 35,000 barriles diarios a Estados Unidos; bajo supervisión estadounidense, Chevron opera actualmente con entre 200,000 y 240,000 barriles por día.

En febrero de 2026, Trump llamó a Venezuela «socio y amigo» y confirmó la recepción de más de 80 millones de barriles adicionales.

Los ingresos por regalías, impuestos y dividendos de las operaciones petroleras se depositan en cuentas controladas por el Tesoro estadounidense.

El secretario de Energía Chris Wright reportó ventas por más de 1,000 millones de dólares desde la captura de Maduro, con proyecciones de 5,000 millones en los meses siguientes.

Venezuela, por su parte, rompió lazos con Cuba, China, Rusia e Irán tras la operación. El corte del suministro venezolano de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios que recibía Cuba desde enero de 2026 agravó la crisis energética en la isla, ya devastada por 67 años de dictadura comunista.

En abril de 2026 se anunció una inversión de 1,400 millones de dólares en el sector petrolero venezolano, parte de un plan más amplio que Trump describió como de «billones de dólares» para reactivar la industria en 18 meses.

Venezuela posee el 17% de las reservas mundiales de crudo según la OPEP, pero bajo el chavismo solo aportaba el 1% de la producción global.