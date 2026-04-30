Trump comparte idea de renombrar el Estrecho de Ormuz con su nombre

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Donald Trump compartió este jueves en su cuenta oficial de Truth Social una publicación que propone renombrar el Estrecho de Ormuz como «Estrecho de Trump», amplificando así una idea que él mismo había lanzado semanas atrás en tono de broma.

El presidente republicano reposteó desde su perfil @realDonaldTrump una publicación de la cuenta @IStandWithTrump47, identificada como «WomenForTrump» (Mujeres por Trump), un perfil de Truth Social que publica frecuentemente imágenes laudatorias del mandatario y cuyas publicaciones Trump comparte con regularidad.

El contenido reposteado incluye el texto «STRAIT OF TRUMP!» (Estrecho de Trump) junto a un mapa de estilo cartográfico vintage del Estrecho de Ormuz en el que el nombre de la vía marítima ha sido sustituido por «STRAIT OF TRUMP» (Estrecho de Trump), con barcos petroleros portando banderas estadounidenses y flechas que indican rutas de navegación.

Trump no añadió ningún comentario propio al compartir la imagen, aunque tampoco hizo falta.

No es la primera vez que el presidente juega con esta idea. El 27 de marzo de 2026, durante su intervención en el FII Priority Summit —un foro de inversión respaldado por Arabia Saudita celebrado en Miami—, Trump bromeó públicamente al respecto: «Tienen que abrir el Estrecho de Trump —quiero decir Ormuz. Disculpen, qué terrible error», para añadir a continuación: «No hay accidentes conmigo, no muchos».

El gesto se inscribe en un patrón más amplio de renombramientos geográficos impulsados por Trump. El 20 de enero de 2025, firmó la Orden Ejecutiva 14172 renombrando el Golfo de México como «Golfo de América» para las agencias federales estadounidenses.

El 12 de abril de 2026, Trump reveló que había considerado llamarlo «Golfo de Trump» antes de optar por la denominación actual, admitiendo con humor: «Creo que quizás fue una decisión sabia, eso no va a quedar muy bien».

Cualquier renombramiento del Estrecho de Ormuz carecería de validez internacional, dado que la vía marítima está bajo soberanía de Irán y Omán, y ninguna orden ejecutiva estadounidense puede modificar esa realidad geopolítica.

El contexto en el que Trump lanza esta señal es de máxima tensión. El estrecho lleva cerrado desde el 4 de marzo de 2026, cuando Irán lo bloqueó con minas, drones y misiles.

Desde el 13 de abril, EE.UU. mantiene un bloqueo naval en el estrecho con 12 buques de guerra, 100 aeronaves y 10,000 efectivos desplegados en el Golfo de Omán.

El precio del crudo Brent se ha disparado de 67 dólares por barril en febrero de 2026 a más de 126 dólares, y el Pentágono reveló el miércoles que la guerra contra Irán ha costado aproximadamente 25,000 millones de dólares desde el inicio de las operaciones.

El pasado martes, Trump publicó que Irán le informó estar en un «Estado de Colapso» y que solicita que EE.UU. abra el estrecho «lo antes posible». Ese mismo día, el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió la reapertura «inmediata» del Estrecho de Ormuz ante el Consejo de Seguridad, advirtiendo de una posible «emergencia alimentaria mundial».

El gobernador de California, Gavin Newsom, aprovechó la situación para lanzar una crítica irónica al presidente en X: «El crudo está a 120 dólares el barril y subiendo. Los estadounidenses pagan precios cada vez más altos. ¿Por qué no abre el presidente Trump el Estrecho de Trump?»