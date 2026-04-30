Cuba peor que Haití y peor que el Período Especial: la economía cae un 26% desde 2020

La economía cubana acumulará una caída del 26% desde 2020 si se cumplen las proyecciones de la CEPAL para 2026, según el análisis del economista Elías Amor, quien advierte que Cuba es ya la peor economía gestionada de toda América Latina y el Caribe, por debajo incluso de Haití.

El informe de la CEPAL publicado el 27 de abril proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5% para 2026, la peor de los 27 países analizados en la región. Sumada a la caída del 3,8% registrada en 2025, Cuba y Haití arrastran el crecimiento de América Latina hacia sus peores cifras.

«En el conjunto del bienio 25-26 la economía cubana caerá un 10,3%. Fíjate, ni Haití. Haití va a caer, Haití es una economía que tampoco está yendo bien en este momento, pero solo va a caer un 4,1%, menos de la mitad de lo que cae Cuba», señaló Amor.

El contraste con Venezuela resulta especialmente revelador en opinión de Amor. La CEPAL proyecta para ese país un crecimiento del +6,5% en 2026, pero advierte que esa recuperación no beneficiará al régimen cubano. «Una vez que Venezuela empieza a funcionar, esos problemas que ha traído consigo habrán desaparecido, pero no van a beneficiar a Cuba».

Esta situación se agrava por el colapso del suministro petrolero. Cuba solo tiene combustible hasta finales de abril, según reconoció el propio gobierno, y el economista es tajante sobre las soluciones improvisadas del régimen: «Con paneles solares chinos no se resuelve el problema de la energía en Cuba. Hay que hacer inversiones, hay que actualizar las plantas y las centrales, hay que dejar de consumir el petróleo cubano que aunque ellos digan que es bueno no lo es y puede acabar destrozando las piezas, las máquinas y las instalaciones».

La caída acumulada desde 2020 ya supera en duración a la del Período Especial. La crisis actual es peor que durante el Período Especial en términos de extensión temporal: aquella contracción fue más intensa en un solo año, pero se recuperó en pocos años; esta lleva seis años consecutivos sin señales de reversión.

El PIB per cápita cubano se situó en apenas 1,082.8 dólares en 2025, el más bajo de toda la región, frente a una media regional de 10,212 dólares. Amor subraya que si a estas cifras se les sumara la inflación, «el resultado todavía sería más alarmante».

El régimen, mientras tanto, opta por el silencio. La CEPAL certifica la gravedad de la economía cubana con datos que el propio gobierno evitó difundir. Granma dedicó apenas media página al informe sin mencionar los resultados específicos de Cuba. «Yo creo que es una grave irresponsabilidad", afirmó Amor.

Ante la pregunta de cuánto tiempo le queda al régimen, el economista no elude la respuesta. «En este momento en el régimen debe de haber una preocupación terrible por lo que se avecina. Han sobrevivido el año 25 de manera filibustera, pero lo que viene ahora en el 26 es una caída absolutamente demoledora», dijo.

Díaz-Canel se aferra al poder mientras Cuba se hunde sin que el gobierno muestre capacidad de respuesta. Amor es directo: «No tienen instrumentos ni tienen tampoco conocimientos para afrontar esa situación de crisis económica. Por lo tanto, es muy posible que den un paso al lado».

«Yo creo que la mejor solución para la transición en Cuba no es la violencia, es simplemente una toma de posición sobre el tema de asumir», concluyó el economista, sugiriendo que el régimen podría ceder antes de que el colapso económico desemboque en un estallido social.