"Ustedes hablarían francés": la pulla del rey Carlos III a Trump en plena cena de Estado

El rey Carlos III le devolvió con elegancia y humor una pulla histórica al presidente Donald Trump durante la cena de Estado celebrada el martes en la Sala Este de la Casa Blanca, arrancando carcajadas generales entre los asistentes con una réplica que combinó diplomacia e ironía.

El momento se produjo cuando el monarca británico respondió a un comentario que Trump había hecho previamente, en el que el presidente afirmó que sin la intervención de Estados Unidos, los países europeos estarían hablando alemán.

Carlos III no dejó pasar la oportunidad: «Me atrevo a decir que si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando francés», dijo el rey ante la sala, que respondió con risas.

El monarca remató la broma con una nota de cortesía diplomática: «Por supuesto, ambos queremos mucho a nuestros primos franceses».

La alusión tiene base histórica real: durante las guerras franco-británicas del siglo XVIII y las Guerras Napoleónicas, Gran Bretaña fue el principal obstáculo a la expansión francesa en Norteamérica, especialmente durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763). Sin esa victoria británica, la influencia francesa en el continente americano podría haber sido determinante.

El comentario de Trump sobre el alemán no era nuevo en la retórica de su administración. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había utilizado un argumento similar en marzo de 2025, cuando afirmó que «solo es gracias a los Estados Unidos de América que los franceses no están hablando alemán en este momento», en respuesta al eurodiputado francés Raphaël Glucksmann, quien había pedido la devolución de la Estatua de la Libertad.

Carlos III también aprovechó su discurso para bromear sobre los «reajustes» en el ala este de la Casa Blanca, que Trump había demolido para construir un salón de baile de 400 millones de dólares.

La cena de gala, que incluyó gastronomía francesa y vinos estadounidenses, se enmarca en la visita de Estado de Carlos III y la reina Camila a Washington, que se extiende del 27 al 30 de abril de 2026 y es la primera de un monarca británico a Estados Unidos desde que la reina Isabel II visitó Washington en 2007, durante la presidencia de George W. Bush.

El martes, Carlos III también pronunció un discurso histórico ante el Congreso estadounidense, solo la segunda vez que un monarca británico se dirige a una sesión conjunta del Congreso, tras Isabel II en 1991.

«De pie aquí hoy, es difícil no sentir el peso de la historia sobre mis hombros», declaró el rey ante los legisladores.

La visita se produce en un contexto de tensiones entre Londres y Washington, con fricciones por el conflicto con Irán y disputas comerciales impulsadas por la administración Trump. Analistas la han descrito como uno de los momentos diplomáticos más delicados del reinado de Carlos III.

Trump había anunciado la visita el 1 de abril mediante un mensaje en Truth Social, calificándola de «histórica».

La seguridad fue reforzada para los actos de la visita tras un tiroteo ocurrido en Washington durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado domingo, evento al que también asistió Trump.

Tras los actos en Washington, Carlos III y la reina Camila viajaron a Bermudas, territorio británico de ultramar, con lo que el rey cerró su intervención ante el Congreso con un llamado a la alianza transatlántica: «Rezo con todo mi corazón para que nuestra alianza continúe defendiendo nuestros valores compartidos con nuestros socios en Europa y la Mancomunidad de Naciones».