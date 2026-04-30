Amelia Calzadilla responde a campaña de descrédito y comparte vídeo para «los desmemoriados»

Amelia Calzadilla publicó un vídeo en Facebook con el que respondió a una nueva campaña de descrédito en su contra, compilando fragmentos de sus intervenciones cuando aún vivía en Cuba para recordar lo que «los desmemoriados convenientemente eligen olvidar».
En el texto que acompaña al vídeo, la activista cubana exiliada en Madrid denuncia que algunas de sus palabras pronunciadas desde dentro de la isla se han vuelto tendencia en redes, y señala la paradoja de que quienes la acusan de «servir a la dictadura» se alineen con representantes del castrismo en esta campaña. «Es siempre simpático ver cómo aquellos que me acusan de servir a la dictadura pueden alinearse con los representantes del castrismo en esta nueva campaña de descrédito», escribió.
El material recoge fragmentos en los que Calzadilla interpeló directamente a los ministros del régimen: «¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes».
En otro fragmento, denunció que 11,000 personas sufrían el mismo problema de acceso al gas licuado que ella, y que la situación se agravó hasta convertirse en noticia viral en redes sociales.
Calzadilla también reclamó en el vídeo pluralidad de ideas en el Parlamento cubano y exigió la liberación de presos políticos con una frase contundente: «Nunca se está bien en una cárcel, señor. Nunca. El mayor castigo para un ser humano después de la muerte es la privación de la libertad».
Describió además el miedo generalizado que vivía la población en Cuba: «Hay miedo a la exclusión, hay miedo al abandono, hay miedo a que nos boten de los centros de trabajo, hay miedo a la agresión física, porque lo vivimos el 11 de julio y después de eso lo hemos vivido también».
Uno de los fragmentos más impactantes del vídeo muestra a Calzadilla advirtiendo directamente a los agentes del régimen: «Te recuerdo a ti también seguridad y DTI que tienes niños, que tienes padres y que el gobierno se desentendió».
Esta nueva campaña de descrédito se produce días después de que Calzadilla anunciara la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC), con el eslogan «Justicia, Dignidad y Prosperidad».
El anuncio generó una ola de apoyo entre cubanos del exilio y de la isla, pero también provocó la burla del programa oficialista Con Filo, cuyos presentadores publicaron un vídeo sarcástico anunciando «su propio partido político».
Calzadilla respondió a esa burla de Con Filo afirmando que le «llena de orgullo» porque «refleja cuánto dolor les produce saber que como pueblo estamos listos para recibir a brazos abiertos proyectos de país».
El patrón se repite: en 2022, la prensa oficialista lanzó una campaña coordinada contra Calzadilla tras su vídeo viral, calificando su mensaje de «gestión de la irritación», y perfiles vinculados a la Seguridad del Estado intentaron desprestigiarla con collages de supuestos «lujos».
La propia activista reconoció que esa dinámica se repite: «La torpeza del ignorante no le deja ver más allá de sus narices, y como en 2022 otra vez desatan una campaña para vestirme con un traje que jamás había pensado tener. Y una vez más les agradezco».
Preguntas frecuentes sobre Amelia Calzadilla y su activismo político
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Amelia Calzadilla y por qué es relevante en el contexto cubano?
Amelia Calzadilla es una activista cubana exiliada en Madrid reconocida por su oposición al régimen cubano. Se hizo conocida en 2022 tras un video viral denunciando la escasez de gas en su barrio de La Habana. Desde entonces, ha enfrentado campañas de descrédito y acoso por parte del gobierno cubano, lo que la llevó a fundar el Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC), un partido de centro-derecha que busca justicia, dignidad y prosperidad para Cuba.
¿Qué es el Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC) y cuáles son sus objetivos?
El Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC) es un partido político de centro-derecha, fundado por Amelia Calzadilla. Se inspira en el ideario humanista de José Martí y en políticas de libre mercado. Sus objetivos principales son promover la justicia, la dignidad y la prosperidad en Cuba, buscando una transición democrática en la isla.
¿Cómo ha respondido Amelia Calzadilla a las campañas de descrédito en su contra?
Amelia Calzadilla ha respondido a las campañas de descrédito con firmeza, publicando un vídeo en el que recuerda sus críticas al régimen cuando vivía en Cuba. Asegura que estas campañas son una reacción a su creciente influencia y a la fundación del PLOC. Además, afirma que el ataque refuerza su determinación de seguir luchando por la libertad y los derechos en Cuba.
¿Qué acciones ha tomado Amelia Calzadilla para visibilizar la crisis en Cuba?
Amelia Calzadilla ha llevado la situación de Cuba a foros internacionales, como el Parlamento Vasco y el Parlamento Europeo, donde ha denunciado la crisis humanitaria y la represión en la isla. Ha subrayado el papel de las mujeres en las protestas y ha pedido a la comunidad internacional que ejerza presión sobre el régimen cubano.
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