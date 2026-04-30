Amelia Calzadilla responde a campaña de descrédito y comparte vídeo para «los desmemoriados»

Amelia Calzadilla publicó un vídeo en Facebook con el que respondió a una nueva campaña de descrédito en su contra, compilando fragmentos de sus intervenciones cuando aún vivía en Cuba para recordar lo que «los desmemoriados convenientemente eligen olvidar».

En el texto que acompaña al vídeo, la activista cubana exiliada en Madrid denuncia que algunas de sus palabras pronunciadas desde dentro de la isla se han vuelto tendencia en redes, y señala la paradoja de que quienes la acusan de «servir a la dictadura» se alineen con representantes del castrismo en esta campaña. «Es siempre simpático ver cómo aquellos que me acusan de servir a la dictadura pueden alinearse con los representantes del castrismo en esta nueva campaña de descrédito», escribió.

El material recoge fragmentos en los que Calzadilla interpeló directamente a los ministros del régimen: «¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes».

En otro fragmento, denunció que 11,000 personas sufrían el mismo problema de acceso al gas licuado que ella, y que la situación se agravó hasta convertirse en noticia viral en redes sociales.

Calzadilla también reclamó en el vídeo pluralidad de ideas en el Parlamento cubano y exigió la liberación de presos políticos con una frase contundente: «Nunca se está bien en una cárcel, señor. Nunca. El mayor castigo para un ser humano después de la muerte es la privación de la libertad».

Describió además el miedo generalizado que vivía la población en Cuba: «Hay miedo a la exclusión, hay miedo al abandono, hay miedo a que nos boten de los centros de trabajo, hay miedo a la agresión física, porque lo vivimos el 11 de julio y después de eso lo hemos vivido también».

Uno de los fragmentos más impactantes del vídeo muestra a Calzadilla advirtiendo directamente a los agentes del régimen: «Te recuerdo a ti también seguridad y DTI que tienes niños, que tienes padres y que el gobierno se desentendió».

Esta nueva campaña de descrédito se produce días después de que Calzadilla anunciara la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC), con el eslogan «Justicia, Dignidad y Prosperidad».

El anuncio generó una ola de apoyo entre cubanos del exilio y de la isla, pero también provocó la burla del programa oficialista Con Filo, cuyos presentadores publicaron un vídeo sarcástico anunciando «su propio partido político».

Calzadilla respondió a esa burla de Con Filo afirmando que le «llena de orgullo» porque «refleja cuánto dolor les produce saber que como pueblo estamos listos para recibir a brazos abiertos proyectos de país».

El patrón se repite: en 2022, la prensa oficialista lanzó una campaña coordinada contra Calzadilla tras su vídeo viral, calificando su mensaje de «gestión de la irritación», y perfiles vinculados a la Seguridad del Estado intentaron desprestigiarla con collages de supuestos «lujos».

La propia activista reconoció que esa dinámica se repite: «La torpeza del ignorante no le deja ver más allá de sus narices, y como en 2022 otra vez desatan una campaña para vestirme con un traje que jamás había pensado tener. Y una vez más les agradezco».