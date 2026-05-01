Impactantes imágenes revelan cómo el atacante logró burlar la seguridad en acto de Trump en Washington

Nuevas imágenes de cámaras de vigilancia publicadas este viernes por el Departamento de Justicia muestran con detalle cómo Cole Allen, de 31 años, logró burlar el dispositivo de seguridad durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y llegar a metros del salón donde cenaba el presidente Trump, en un enfrentamiento que duró apenas siete segundos antes de ser neutralizado.

El ataque ocurrió el 25 de abril, poco después de las 8:30 de la noche, en el Washington Hilton de Washington D.C., durante la 105ª Cena Anual de Corresponsales, a la que asistían Trump y aproximadamente 2,600 invitados.

Según las imágenes difundidas por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, Allen bajó desde su habitación en el décimo piso por una escalera interior hasta el nivel terraza del hotel, un piso por encima del salón de baile.

Caminó por un largo corredor y se introdujo en un banco de ascensores fuera del alcance de las cámaras, donde se quitó la chaqueta que ocultaba una escopeta de bombeo calibre 12.

Segundos después, una unidad K-9 apareció brevemente en las puertas dobles que Allen acababa de cruzar, se detuvo un momento y se alejó sin dar la alarma.

Dos segundos más tarde, Allen irrumpió por esas puertas, giró a la izquierda y en otros dos segundos cruzó a la carrera un magnetómetro que agentes del Servicio Secreto estaban en proceso de desmantelar.

Dos segundos después sonaron los disparos.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, explicó que el agente «devolvió el fuego mientras era disparado a quemarropa en el pecho con una escopeta, y logró disparar cinco veces mientras caía».

El agente recibió perdigones en el chaleco antibalístico y sufrió algunos moretones.

Allen tropezó con una de las cajas del magnetómetro, cayó al suelo y fue esposado. Nadie resultó gravemente herido.

Las autoridades encontraron en su poder, además de la escopeta, una pistola, varios cuchillos y lo que parecía ser un chaleco táctico, según documentos judiciales.

Curran subrayó que Allen fue neutralizado en el perímetro más exterior: «Estás hablando de casi 355 pies desde el magnetómetro hasta el podio. Eso es casi 120 yardas. Es una larga distancia para recorrer».

Las imágenes también revelan que Allen había reconocido el hotel el día anterior al ataque, caminando por los pasillos, entrando al gimnasio y hablando con un empleado.

El acusado había reservado tres noches en el propio Washington Hilton para acceder como huésped sin ser invitado a la cena, y viajó en tren desde California para evitar los controles de seguridad de los aeropuertos.

Unos diez minutos antes del ataque, envió a su familia un manifiesto de aproximadamente 1,000 palabras en el que identificaba como objetivos a funcionarios de la administración Trump por orden de rango.

Trump reaccionó con ironía al describir al atacante ante la prensa: «Detuvieron al corredor de la NFL. Era como un corredor de fútbol americano. Era un tipo veloz. Pero fue detenido».

Una jueza dictó prisión preventiva sin fianza para Allen el 30 de abril, quien enfrenta tres cargos federales presentados por el Departamento de Justicia: intento de asesinato del presidente, transporte interestatal de arma de fuego para cometer un delito grave y descarga de arma durante un crimen de violencia.

La próxima audiencia está fijada para el 11 de mayo, cuando el gran jurado podría ampliar los cargos contra Allen, según anunció la fiscal Pirro.