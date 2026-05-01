Familias de presos políticos en Cuba alzan la voz desde EE.UU.

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Desde la Pequeña Habana de Miami, familias de cubanos encarcelados por el régimen comunista de La Habana alzaron la voz esta semana para denunciar la situación de sus seres queridos, en un momento de alta tensión entre Washington y La Habana, expuso el medio Local 10.

El contexto político es determinante: el pasado miércoles, el Senado de EE.UU. rechazó por 51 votos contra 47 la resolución impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, que buscaba limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump frente a Cuba.

Ailex Marcano vive en oración y en dolor desde hace cinco años, cuando su único hijo, Ángel Jesús Véliz Marcano, fue detenido en Camagüey tras participar en las históricas protestas del 11J de 2021.

«Libertad para mi hijo, te lo ruego, Señor», dijo Marcano al canal Local 10.

El joven, profesor de educación física de 31 años, fue condenado a seis años de prisión y permanece recluido en la Prisión Kilo 9 de Camagüey, donde según organizaciones de derechos humanos padece desnutrición.

Marcano, quien previamente viajó a Ginebra con la Organización Cubana de Derechos Humanos para visibilizar el caso ante organismos internacionales, afirma hablar públicamente porque su familia se lo pidió.

También tomó la palabra Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, histórico disidente cubano que pasó más de 17 años encarcelado en la isla por oponerse al comunismo.

Antúnez denunció que su hermano, el líder religioso Loreto Hernández García, y su cuñada, Donaida Pérez Paseiro, cumplen condenas de siete y ocho años respectivamente por su participación en manifestaciones de derechos humanos en Placetas, Villa Clara.

«Me duele el tema de los presos políticos», declaró García Pérez, quien además advirtió que Cuba no experimentará cambios sin una transformación completa del gobierno.

Donaida Pérez, sacerdotisa yoruba, fue excarcelada temporalmente en enero de 2025 pero fue reingresada a prisión al rechazar las condiciones impuestas por las autoridades, entre ellas no realizar transmisiones en vivo.

Mientras estas familias claman por sus seres queridos, Díaz-Canel insiste en negar la realidad: en una entrevista con NBC News emitida el 12 de abril, el gobernante cubano calificó de «gran mentira» y «calumnia» la existencia de presos políticos en la isla.

Esa postura contrasta con las cifras documentadas por organizaciones independientes: Prisoners Defenders registró un máximo histórico de 1,250 presos políticos a finales de marzo de 2026, incluyendo 145 mujeres y al menos 33 menores de edad, mientras que Justicia 11J cifró en 775 los presos políticos en abril, de los cuales 338 corresponden a condenas por las protestas del 11J.

La crisis energética agrava aún más el panorama: desde la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero de 2026, que impone aranceles secundarios a países que exporten petróleo a Cuba, la isla solo ha recibido un barco de combustible mensual cuando necesita ocho, con apagones que afectaron al 64% del país en marzo.

El indulto de Semana Santa del 2 de abril benefició a 2,010 personas por delitos comunes, pero excluyó expresamente las categorías de sedición y desacato, las mismas que el régimen utiliza para encarcelar a quienes protestan.