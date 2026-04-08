Más de 800 personas arrestadas por ICE luego de que la TSA compartiera sus datos de vuelos

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La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) compartió información de más de 31,000 viajeros con ICE, lo que resultó en más de 800 arrestos de inmigrantes, según reveló la agencia Reuters el pasado martes con base en datos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según Telemundo, el mecanismo utilizado fue el programa Secure Flight de la TSA, creado en 2007 como medida antiterrorista tras los ataques del 11 de septiembre, cuyo propósito original era verificar pasajeros en listas de vigilancia del gobierno federal, no ejecutar operaciones migratorias.

Bajo el segundo mandato de Donald Trump, este programa fue redirigido para cruzar datos de pasajeros con bases de datos de ICE sobre personas con órdenes de deportación, con listas de viajeros enviadas varias veces por semana desde marzo de 2025.

El DHS defendió las detenciones argumentando que todos los arrestados contaban con órdenes finales de remoción.

El caso que detonó el debate público fue el arresto de Angelina Lopez-Jimenez, una madre guatemalteca, y su hija de nueve años, Wendy Godinez-Lopez, el 22 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, tras una alerta de la TSA.

Ambas tenían una orden final de deportación emitida en mayo de 2019 por no asistir a audiencias de inmigración.

Un video del arresto mostró a Lopez-Jimenez de rodillas y llorando mientras era esposada frente a su hija, generando amplia cobertura mediática y presión política.

Los senadores Alex Padilla y Adam Schiff lanzaron una consulta formal al DHS solicitando detalles sobre las prácticas de intercambio de datos entre la TSA y el ICE tras ese arresto.

El representante John Garamendi calificó la práctica como un problema fundamental de libertades civiles y advirtió que la TSA no debe verificar estatus migratorio, sino solo documentos de viaje.

Defensores de derechos civiles describieron la medida como una alarmante expansión de vigilancia que erosiona protecciones de privacidad y genera temor en comunidades inmigrantes.

Abogados de inmigración también reportaron el caso de una pareja irlandesa con más de veinte años en Estados Unidos y solicitudes de residencia permanente pendientes, detenida en un aeropuerto de Florida en 2025 frente a sus hijos de siete y diez años, y posteriormente deportada.

Un exfuncionario de ICE señaló que el 75% de los casos identificados a través del programa TSA-ICE resultaron en detenciones en su región.

El contexto se agrava por el despliegue de agentes de ICE en 14 aeropuertos el 23 de marzo, anunciado por Trump dos días antes, en medio de una crisis de personal en la TSA causada por un cierre parcial del gobierno que dejó a empleados sin salario por más de un mes, reportó Artículo 66.

ICE y TSA son ambas agencias del DHS, lo que facilita el intercambio de datos entre ellas sin necesidad de acuerdos interagenciales externos.

La administración Trump también ha buscado acceso a datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) —bloqueado por tribunales— y logró un acuerdo con la agencia federal de salud para acceder a datos de 79 millones de receptores de Medicaid.

La administración Trump ha fijado como meta deportar un millón de personas al año; 2.6 millones de inmigrantes han abandonado Estados Unidos desde el regreso de Trump, incluyendo 650,000 arrestados y deportados y aproximadamente dos millones por autodeportación.