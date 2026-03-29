Trump ordena pagar a agentes de TSA, pero largas filas en aeropuertos podrían continuar durante semanas

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A pesar de que el presidente Donald Trump ordenó reanudar el pago a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el caos en los aeropuertos de Estados Unidos está lejos de resolverse.

Los trabajadores comenzarán a recibir sus salarios a partir de este lunes 30 de marzo, tras más de 40 días sin cobrar debido al cierre parcial del gobierno federal. Sin embargo, la falta de personal y la salida de empleados durante la crisis siguen afectando gravemente las operaciones.

Más de 500 agentes han renunciado a sus puestos en medio del impago, mientras que miles se ausentaron al no poder cubrir gastos básicos. El nivel de absentismo superó el 12 % de la plantilla, lo que ha provocado largas filas, retrasos y pasajeros perdiendo vuelos en distintos aeropuertos del país.

Expertos advierten que el pago de salarios, aunque necesario, no supone una solución inmediata. El exadministrador de la TSA, John S. Pistole, aseguró a Telemundo 51 que la recuperación dependerá de cuántos trabajadores regresen realmente a sus puestos.

“Todo depende de cuánta gente vuelva. Algunos pueden haber encontrado otros empleos y no regresar”, explicó.

Según sus estimaciones, si una parte significativa del personal se reincorpora, los tiempos de espera podrían empezar a reducirse en los próximos días o semanas. No obstante, la incertidumbre y la rotación habitual del sector podrían prolongar el problema.

Mientras tanto, los aeropuertos continúan recomendando a los viajeros llegar con hasta cuatro horas de antelación ante la inestabilidad en los controles de seguridad.

La crisis ha llevado a muchos pasajeros a replantearse sus planes y considerar alternativas como viajar por carretera, tren o autobús, ante el temor de perder sus vuelos.

El episodio deja en evidencia la fragilidad del sistema aeroportuario estadounidense ante conflictos políticos que afectan directamente a su personal clave, incluso cuando se activan medidas de emergencia desde la Casa Blanca.