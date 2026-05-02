Pruebas de ADN confirman que restos hallados en Florida pertenecen a Nahida Bristy, estudiante de la Universidad del Sur de Florida

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La Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough confirmó el viernes que los restos humanos hallados el domingo pasado durante la búsqueda de una estudiante de doctorado desaparecida pertenecen a Nahida Bristy, de 27 años, oriunda de Bangladesh y doctoranda en ingeniería química de la Universidad del Sur de Florida (USF).

La identificación se realizó mediante pruebas de ADN, trabajos dentales previos y la ropa que llevaba puesta la joven, coincidente con la que se le veía en las cámaras del campus el día de su desaparición.

«Pudimos confirmar el ADN, algunos tratamientos dentales a los que se había sometido y la ropa que aún llevaba puesta, tal como se veía en el video que revisamos», declaró el sheriff Chad Chronister en una conferencia de prensa.

Los restos fueron hallados por dos kayakistas que pescaban en las vías fluviales cercanas a la Interestatal 275 y Fourth Street North, en San Petersburgo, Florida.

El sedal de uno de ellos se enganchó en una bolsa en el agua, lo que lo llevó a adentrarse en los manglares, donde detectó un olor que describió como indescriptible y encontró lo que parecía ser un cuerpo humano dentro de una bolsa de plástico abierta con agua salada.

«Hemos localizado a Nahida Bristy. Hemos contactado a su familia. Ahora estamos trabajando activamente para entregar ambos cuerpos, por motivos religiosos, a las familias que residen en Bangladesh», afirmó Chronister.

Bristy y su compañero de doctorado Zamil Limon, también de 27 años y bangladesí, desaparecieron de forma enigmática el 16 de abril y fueron vistos con vida por última vez ese mismo día.

Los restos de Limon habían sido hallados el 25 de abril en bolsas negras de basura junto al puente Howard Frankland, en Tampa; había sido apuñalado varias veces y tenía manos y tobillos atados.

El principal acusado es Hisham Abugharbieh, de 26 años, exestudiante de la USF y compañero de apartamento de Limon, quien fue detenido el 24 de abril tras atrincherarse en la casa de su familia en Tampa y rendirse pacíficamente a un equipo SWAT.

Según documentos judiciales, Abugharbieh llevó a ambas víctimas desde Tampa hasta Clearwater el 16 de abril, negó inicialmente haberlo hecho y cambió su versión al ser confrontado con datos de ubicación del teléfono de Limon.

Esa misma noche compró bolsas de basura, toallitas desinfectantes Lysol y Febreze, y se deshizo de varios objetos, incluida la funda rosa del teléfono de Bristy.

Uno de los detalles más escalofriantes del caso es que, tres días antes de las desapariciones, Abugharbieh consultó a ChatGPT sobre qué pasaría si una persona fuera puesta en una bolsa negra de basura y arrojada a un contenedor, y preguntó: «¿Cómo lo descubrirían?».

A raíz de ese hallazgo, la Fiscalía General de Florida amplió su investigación sobre OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, para incluir el uso de la herramienta por parte del acusado.

Abugharbieh enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos por almacenar restos humanos en condiciones no autorizadas, dos cargos por omisión de denuncia de fallecimiento, y cargos adicionales por agresión, detención ilegal y manipulación de pruebas.

El presidente de la USF, Moez Limayem, expresó que la confirmación «trae un dolor abrumador» y que «Nahida y Zamil Limon eran estudiantes ejemplares, construyendo sus vidas, creando comunidad y contribuyendo a nuestra universidad de maneras significativas».

Abugharbieh permanece detenido sin fianza en la cárcel de Falkenburg Road, con una audiencia prevista para el próximo martes. El motivo del crimen sigue sin esclarecerse: «No lo sabemos aún. Espero que lo descubramos», declaró el sheriff Chronister.