Bruno Rodríguez responde a Trump: «No nos dejamos amedrentar»

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El canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió este sábado a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien la víspera afirmó que Estados Unidos «tomará el control de Cuba casi de inmediato», calificando las palabras del mandatario como una amenaza directa de agresión militar contra Cuba.

En un mensaje publicado en redes sociales, Rodríguez aseguró: «La nueva amenaza clara y directa de agresión militar, emitida por el presidente de EE.UU., tras reforzar de modo drástico el embargo económico, eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera».

El jefe de la diplomacia del régimen vinculó la escalada con las demandas de la comunidad cubanoamericana del sur de Florida y cerró su mensaje con una declaración de desafío: «Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo».

Trump realizó sus declaraciones el viernes durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida, donde describió un escenario en el que el portaaviones USS Abraham Lincoln —actualmente desplegado en operaciones contra Irán— se detendría «a unas 100 yardas de la costa» cubana, tras lo cual el régimen diría «Muchas gracias, nos rendimos». Trump precisó que actuaría sobre Cuba una vez concluido el «trabajo» en Irán.

El mismo viernes, la administración Trump firmó una nueva orden ejecutiva que bloquea todos los activos en EE.UU. de personas o empresas que operen en los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros cubanos, e impone sanciones secundarias a bancos extranjeros que transaccionen con entidades cubanas sancionadas. Díaz-Canel calificó las nuevas sanciones de «brutal bloqueo genocida» y acusó a la administración de «pobreza moral».

Esta semana, el secretario de Estado Marco Rubio acusó a Cuba de albergar instalaciones de inteligencia de China y Rusia en su territorio, advirtiendo que «no va a ocurrir bajo la presidencia de Donald Trump». Rubio señaló que Cuba alberga inteligencia china y rusa a solo 90 millas de las costas estadounidenses.

El pasado martes, el Senado de EE.UU. rechazó con 51 votos en contra y 47 a favor una resolución demócrata que buscaba limitar los poderes de guerra de Trump sobre Cuba, allanando el camino para una eventual acción militar sin restricciones legislativas. El despliegue militar estadounidense en el Caribe sigue un patrón que analistas comparan con el que precedió a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El régimen cubano convirtió el Primero de Mayo en una concentración de apoyo frente a la Embajada de EE.UU. en La Habana, con la presencia de Díaz-Canel, Raúl Castro y el propio Rodríguez. El acto fue trasladado de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista José Martí bajo el argumento oficial de «austeridad» por el «bloqueo energético», mientras la isla sufre apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

Desde enero de 2025, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones nuevas contra Cuba, reincorporó a la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en enero de 2026 e interceptó al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla, reduciendo las importaciones energéticas en un 80-90%.