Arroz de EE. UU. a Cuba: Las ventas se quintuplican en los primeros meses de 2026

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Las exportaciones de arroz de Estados Unidos a Cuba se multiplicaron por cinco en enero y febrero de 2026, acumulando un valor cercano a los cinco millones de dólares, según datos de US-Cuba Trade difundidos por Peter Bachmann, presidente de USA Rice y citados por.

En enero, las ventas de arroz estadounidense a la isla superaron los 2 millones de dólares, lo que representó el 5,8% del total de exportaciones agrícolas de EEUU a Cuba ese mes. En febrero, el producto alcanzó cerca de 1,9 millones de dólares y se posicionó como el cuarto alimento más vendido a la isla, según indicó Directorio Cubano.

Este salto contrasta con los apenas 10 millones de dólares que sumó el arroz en todo el año fiscal 2025, cifra que ya representó un aumento del 437% respecto al año anterior, según los mismos registros comerciales.

El auge se produce en un contexto de colapso de la producción arrocera cubana, que cayó de 304,000 toneladas en 2018 a apenas 27,326 toneladas en 2023, y aunque repuntó a unas 80,000 toneladas en 2024, sigue cubriendo menos del 15% de la demanda interna estimada en 600,000 toneladas anuales.

Datos oficiales reconocen una caída de alrededor del 40% en la producción, lo que ha disparado la dependencia de las importaciones y llevado al régimen a destinar más de 300 millones de dólares en 2024 a la compra de arroz en el exterior, por encima de las 400,000 toneladas importadas ese año.

Los proveedores tradicionales de la isla son Vietnam, que concentra más del 70% del total, seguido de Brasil, Guyana y Colombia. Cuba también recibe donaciones: Corea del Sur entregó 24,600 toneladas en diciembre de 2025 a través del Programa Mundial de Alimentos, y China comprometió 90,000 toneladas en varias entregas, de las cuales 15,600 llegaron al puerto de La Habana el 26 de marzo.

En ese escenario de escasez crónica, el crecimiento del sector privado cubano ha abierto espacio a nuevas operaciones comerciales con empresas estadounidenses, que operan bajo el marco legal que permite exportaciones agrícolas pagadas al contado.

Las exportaciones agrícolas totales de EEUU a Cuba alcanzaron un récord de 476,1 millones de dólares en el año fiscal 2025, un 19,4% más que en 2024.

Sin embargo, el comercio enfrenta obstáculos estructurales. «Los importadores cubanos generalmente deben pagar en efectivo y por adelantado, porque el acceso a crédito a corto plazo está restringido», explicó Bachmann.

A eso se suman las restricciones del embargo y barreras internas como el control estatal en sectores clave. El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa admitió en diciembre de 2025 que el Estado carece de recursos para expandir la producción de arroz y propuso que el sector privado financie la maquinaria necesaria, reconociendo que «no podemos lograrlo a corto plazo».

El sector agrícola estadounidense considera que hay margen para ampliar las ventas si se facilitan créditos y se permiten inversiones en el sector privado cubano. Bachmann señaló que otros productos como lácteos y hortalizas podrían seguir el mismo camino que el arroz en los próximos meses.

Desde 2001, las exportaciones agrícolas acumuladas de EEUU a Cuba bajo la legislación vigente superan los 8,000 millones de dólares, lo que sitúa el actual repunte del arroz dentro de una tendencia comercial de largo plazo que la crisis productiva de la isla no hace sino acelerar.