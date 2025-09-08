Accidente en Guantánamo deja ocho heridos, entre ellos un menor de edad

Varios de los lesionados en el accidente fueron trasladados al Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto de Guantánamo.

Un nuevo accidente de tránsito en Guantánamo dejó este lunes ocho lesionados, siete adultos y un menor, cuando el auto en que viajaban rumbo al sur sufrió la rotura de la barra de dirección y perdió el control.

Según reportes del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, el centro activó el protocolo de accidente masivo para atender a los heridos. Todos fueron clasificados en “código verde”, lo que significa que las lesiones no comprometían sus vidas y no fue necesario el ingreso hospitalario.

Los propios pasajeros explicaron que viajaban hacia el sur de la provincia cuando el vehículo se partió, provocando el siniestro. La rápida respuesta del personal médico permitió una atención inmediata y eficaz a todos los afectados, alega la publicación.

Una de las personas heridas permanecía en camilla dentro del hospital tras el accidente vial.

Otro accidente mortal en Guantánamo días atrás

El hecho ocurre apenas unos días después de que un trágico accidente en el municipio Niceto Pérez costara la vida a una joven de 22 años, identificada por usuarios en redes sociales como Yeni Sarmiento, y dejara en estado crítico a su acompañante.

Ambos viajaban en una pequeña motocicleta eléctrica que fue embestida violentamente por un ómnibus, tras una maniobra brusca provocada por la irrupción de una carreta de bueyes en la vía, según informó la página Miguel Noticias en Facebook.

El joven que la acompañaba permanece hospitalizado en estado grave. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre ese siniestro.

