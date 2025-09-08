Accidente en Guantánamo deja ocho heridos, entre ellos un menor de edad

Vídeos relacionados:
Un nuevo accidente de tránsito en Guantánamo dejó este lunes ocho lesionados, siete adultos y un menor, cuando el auto en que viajaban rumbo al sur sufrió la rotura de la barra de dirección y perdió el control.
Según reportes del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, el centro activó el protocolo de accidente masivo para atender a los heridos. Todos fueron clasificados en “código verde”, lo que significa que las lesiones no comprometían sus vidas y no fue necesario el ingreso hospitalario.
Los propios pasajeros explicaron que viajaban hacia el sur de la provincia cuando el vehículo se partió, provocando el siniestro. La rápida respuesta del personal médico permitió una atención inmediata y eficaz a todos los afectados, alega la publicación.
Otro accidente mortal en Guantánamo días atrás
El hecho ocurre apenas unos días después de que un trágico accidente en el municipio Niceto Pérez costara la vida a una joven de 22 años, identificada por usuarios en redes sociales como Yeni Sarmiento, y dejara en estado crítico a su acompañante.
Lo más leído hoy:
Ambos viajaban en una pequeña motocicleta eléctrica que fue embestida violentamente por un ómnibus, tras una maniobra brusca provocada por la irrupción de una carreta de bueyes en la vía, según informó la página Miguel Noticias en Facebook.
El joven que la acompañaba permanece hospitalizado en estado grave. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre ese siniestro.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en Guantánamo
¿Qué ocurrió en el accidente de Guantánamo el 8 de septiembre de 2025?
Un accidente de tránsito en Guantánamo resultó en ocho personas heridas, siete adultos y un menor, cuando el auto en que viajaban sufrió la rotura de la barra de dirección y perdió el control. Las lesiones fueron clasificadas como "código verde", indicando que no comprometían sus vidas.
¿Cómo se activó el protocolo de emergencia en el Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto?
El Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto activó el protocolo de accidente masivo para brindar atención inmediata a los heridos del accidente en Guantánamo. Todos los lesionados fueron atendidos rápidamente y no requirieron ingreso hospitalario debido a la naturaleza no crítica de sus lesiones.
¿Qué otros accidentes recientes han ocurrido en Guantánamo?
Recientemente, en el municipio Niceto Pérez, Guantánamo, un accidente fatal cobró la vida de una joven de 22 años, Yeni Sarmiento, y dejó a su acompañante en estado crítico. Una motocicleta eléctrica que conducían fue embestida por un ómnibus tras una maniobra brusca provocada por una carreta de bueyes en la vía.
¿Por qué son frecuentes los accidentes de tránsito en Cuba?
Los accidentes de tránsito en Cuba son frecuentes debido a múltiples factores como el deterioro de las vías, la falta de señalización adecuada y la coexistencia de diferentes tipos de vehículos en las carreteras. Además, la falta de políticas públicas efectivas para mejorar la seguridad vial incrementa el riesgo en las carreteras cubanas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.