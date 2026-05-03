Incendio masivo destruye un laboratorio de la Universidad del Sur de Florida

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Un incendio de dos alarmas destruyó ayer por la tarde el edificio del Laboratorio de Ciencias Marinas (MSL, por sus siglas en inglés) de la Universidad del Sur de Florida (USF) en el campus de San Petersburgo, Florida, según confirmó este domingo el presidente de la institución, Moez Limayem.

El fuego comenzó alrededor de las 5:39 p.m. del sábado y la universidad emitió de inmediato una alerta de evacuación. Más de 60 unidades y aproximadamente 200 bomberos de San Petersburgo y agencias vecinas respondieron al llamado.

El incendio fue mayormente controlado hacia las 9 p.m., aunque los equipos continuaron trabajando hasta la madrugada para eliminar puntos calientes.

«La información inicial indica que el edificio MSL podría ser una pérdida total», declaró Limayem en un comunicado oficial.

«Nuestros equipos de recuperación trabajan con el Colegio de Ciencias Marinas para priorizar materiales de investigación y equipos clave para evaluación de salvamento».

El jefe del distrito de San Petersburgo Fire Rescue, Michael Lewis, confirmó que el edificio sufrió daños extensos, con el techo completamente destruido y llamas visibles saliendo por él.

No se reportaron heridos ni personas atrapadas, y Limayem precisó que no se liberaron materiales peligrosos al ambiente, pese a que en un primer momento el incendio fue considerado una situación de materiales peligrosos por la presencia de cilindros de gas comprimido y químicos de investigación en el interior.

San Petersburgo Fire Rescue reportó que se detectaron rayos en la zona alrededor del momento en que inició el fuego, aunque la causa oficial permanece bajo investigación.

El edificio MSL tenía más de 80 años de antigüedad y era el principal centro de investigación del Colegio de Ciencias Marinas de USF, con laboratorios avanzados de química, biología y oceanografía dedicados al estudio de la calidad del agua de la bahía de Tampa y el cambio climático global.

«Es lamentable, pues el MSL tiene una rica historia y una larga conexión con la comunidad marítima de San Petersburgo», reconoció Limayem.

El impacto académico es inmediato: las clases y exámenes programados en el MSL deberán reubicarse en plena semana de finales de semestre.

Otras instalaciones en Peninsula Drive, incluyendo el Centro de Investigación Oceanográfica Knight y el edificio de Operaciones de Planta, también permanecen cerradas.

El presidente universitario confirmó que el evento de graduación «Sailebration» continuará según lo programado.

El incendio golpea a la comunidad de USF en un momento especialmente difícil. Apenas semanas atrás, dos estudiantes de doctorado de la universidad fueron hallados sin vida en circunstancias que conmocionaron al campus.

El sospechoso del crimen fue arrestado el 25 de abril y enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado. El cuerpo de uno de los estudiantes fue hallado cerca de un puente en Florida, mientras que detalles escalofriantes del caso salieron a la luz días después.

«Esta situación se suma a lo que ya ha sido un momento difícil para nuestra comunidad universitaria», reconoció Limayem. «Reconstruiremos más fuertes que nunca, y mi compromiso es hacer todo lo posible para avanzar rápidamente y garantizar las mejores instalaciones para nuestros estudiantes, profesores y personal».