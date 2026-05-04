"Contra su propio pueblo": activista critica a cubanos que apoyan medidas de Trump

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La activista cubana Johanna Jolá, muy criticada por su apego "suave" al oficialismo, publicó este un mensaje en Facebook en el que critica duramente a cubanos dentro de la isla y del exilio que apoyan con euforia las nuevas medidas de la administración Trump contra Cuba y piden abiertamente una intervención militar en la isla.

«Qué duro suena que desde otras orillas sean los cubanos, nacidos en esta isla, los que pidan la intervención militar, los que eufóricos aplaudan las nuevas medidas de la administración de Donald Trump contra su propio pueblo y su propia gente», escribió Jolá.

La activista, que ha impulsado varios proyectos de apoyo a las personas vulnerables olvidadas por el régimen, describe cómo algunos cubanos en el exterior gritan «qué se jodan» y «comunistas» contra quienes permanecen en la isla, y les recuerda que la violencia no distingue entre víctimas: «Olvidan que las bombas no traen nombres, que si no tienen familias aquí, tendrán algún amigo o conocido que puede perecer en la contienda».

Jolá, conocida además por su labor humanitaria a través del proyecto «Huellas» con el que distribuye donaciones entre familias vulnerables del oriente cubano, deja claro que su posición política no avala ninguna acción armada extranjera, un posicionamiento que coincide con el del régimen y sus voceros.

«Mi deseo de ver la libertad de presos políticos, desear un plebiscito electoral que me permita elegir directamente a gobernantes municipales, provinciales y del más alto nivel del país, no me hace ni remotamente justificar una intervención militar de cualquier país extranjero en mi patria», afirmó.

Su publicación llega días después de que Trump firmara el 1 de mayo una nueva orden ejecutiva que bloquea todos los bienes vinculados al régimen cubano en territorio estadounidense e impone sanciones secundarias a bancos y empresas extranjeras que operen con entidades cubanas sancionadas.

Esa medida se suma a más de 240 sanciones acumuladas desde enero de 2025, la interceptación de al menos siete tanqueros con petróleo destinado a Cuba y la reincorporación de la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, lo que ha reducido las importaciones energéticas en un 80-90% y provocado apagones de hasta 20 horas diarias.

En ese contexto, Jolá señala que las medidas golpean directamente a la población civil: «Saber que estas medidas van a seguir agudizando el infierno en el que vivimos me hace pensar cada día más en los más humildes, en los más vulnerables y en mi propia familia que sufre directamente el peso de todas las medidas, porque somos pueblo y parte inseparable del sufrido pueblo cubano».

El debate sobre una posible intervención militar se ha intensificado en las últimas semanas. El congresista Mario Díaz-Balart no descartó una acción militar de EE.UU. contra Cuba en abril, y una encuesta del Miami Herald reveló que el 79% de cubanoamericanos en el sur de Florida apoya esa opción.

Jolá ya había rechazado públicamente esa postura en enero de 2026, cuando declaró que la solución para Cuba no está en una intervención extranjera sino en «un cambio interno con elecciones libres y libertad de expresión».

La activista cerró su publicación con una pregunta que resume su posición: «¿Cómo es posible que en nombre de la 'Libertad' y la 'Democracia' se asfixie a millones de seres humanos y se les condene a vivir en una supervivencia extrema?».

«Ay, Cuba, cuánto dueles y desgarras a tus hijos», concluyó Jolá.