Otro accidente sacude a la Iglesia católica cubana: sacerdote en Cienfuegos sufre fractura de cadera

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La Diócesis de Cienfuegos informó este sábado que Monseñor Juan Francisco Vega Rodríguez, conocido como el Padre Vega, sufrió una caída en su habitación que le provocó una fractura intracapsular en la cadera derecha.
Según la nota oficial firmada por el obispo Monseñor Domingo Oropesa Lorente, el sacerdote se encuentra en su domicilio bajo cuidado médico y deberá regresar al hospital en una semana para continuar su evaluación y tratamiento.
El comunicado diocesano precisó que el accidente ocurrió «en la mañana de este sábado en su habitación», sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias de la caída.
El Padre Vega es el Vicario General de la Diócesis de Cienfuegos, cargo que ocupa con una trayectoria sacerdotal que se remonta a junio de 1967, cuando comenzó como vicario en la Catedral de Cienfuegos, lo que supone más de cinco décadas de servicio en la provincia.
Este nuevo accidente se produce apenas dos semanas después de que el Padre Yuniel Alfonso Quintero, conocido como el Padre Lolo, cayera desde el techo de una iglesia en Cienfuegos el 21 de abril, sufriendo fracturas en la cadera y el cráneo.
Aquel sacerdote fue ingresado de urgencia en terapia intensiva del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, donde fue sometido a una intervención quirúrgica exitosa el 24 de abril.
Días después, su pronóstico fue calificado de esperanzador: se mantenía estable, había recuperado casi totalmente la memoria y se expresaba con claridad.
El 26 de abril, el Padre Lolo recibió el alta médica tras una evolución favorable, aunque con restricción de visitas por prescripción médica.
La nota oficial de la diócesis sobre el accidente del Padre Vega también menciona al Padre Lolo, señalando que «continúa avanzando en su proceso de recuperación».
En menos de dos semanas, la Diócesis de Cienfuegos ha tenido que emitir dos comunicados oficiales sobre accidentes de sacerdotes, en un período que también estuvo marcado por el fallecimiento del obispo emérito Jorge Enrique Serpa Pérez el 17 de abril en La Habana, a los 84 años.
El deterioro estructural de las iglesias cubanas por falta crónica de mantenimiento es un factor de riesgo documentado en la Isla, aunque las causas exactas de la caída del Padre Lolo desde el techo nunca fueron reveladas oficialmente.
El obispo Oropesa Lorente cerró el comunicado con un llamado a la comunidad de fieles: «Pedimos a todo el pueblo de Dios elevar sus oraciones por su pronta recuperación», y pidió la intercesión de «María Santísima, Madre amorosa», para que les conceda «una pronta y plena recuperación».
Preguntas Frecuentes sobre los Recientes Accidentes de Sacerdotes en Cienfuegos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué le ocurrió al Padre Juan Francisco Vega Rodríguez en Cienfuegos?
El Padre Juan Francisco Vega Rodríguez sufrió una fractura intracapsular en la cadera derecha tras una caída en su habitación. Actualmente, se encuentra bajo cuidado médico en su domicilio y deberá regresar al hospital para continuar su tratamiento.
¿Cómo se encuentra el Padre Yuniel Alfonso Quintero después de su accidente?
El Padre Yuniel Alfonso Quintero, conocido como el Padre Lolo, recibió el alta médica tras una evolución favorable en su estado de salud, luego de caer del techo de una iglesia y sufrir fracturas en la cadera y el cráneo. Su recuperación avanza y se mantiene con restricciones de visitas.
¿Cuál es el estado de las iglesias en Cuba y cómo afecta a la seguridad de sus sacerdotes?
Las iglesias en Cuba presentan un severo deterioro estructural debido a la falta de mantenimiento crónica y daños acumulados, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad de los sacerdotes y feligreses. Este deterioro ha sido un factor en accidentes recientes, como el del Padre Lolo.
¿Qué medidas ha tomado la Diócesis de Cienfuegos tras estos accidentes?
La Diócesis de Cienfuegos ha emitido comunicados oficiales para informar sobre los accidentes y ha solicitado a la comunidad de fieles elevar oraciones por la pronta recuperación de los sacerdotes. Además, se ha mencionado la necesidad de atender el deterioro de las infraestructuras religiosas en la isla.
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