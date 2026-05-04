Otro accidente sacude a la Iglesia católica cubana: sacerdote en Cienfuegos sufre fractura de cadera

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La Diócesis de Cienfuegos informó este sábado que Monseñor Juan Francisco Vega Rodríguez, conocido como el Padre Vega, sufrió una caída en su habitación que le provocó una fractura intracapsular en la cadera derecha.

Según la nota oficial firmada por el obispo Monseñor Domingo Oropesa Lorente, el sacerdote se encuentra en su domicilio bajo cuidado médico y deberá regresar al hospital en una semana para continuar su evaluación y tratamiento.

El comunicado diocesano precisó que el accidente ocurrió «en la mañana de este sábado en su habitación», sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias de la caída.

El Padre Vega es el Vicario General de la Diócesis de Cienfuegos, cargo que ocupa con una trayectoria sacerdotal que se remonta a junio de 1967, cuando comenzó como vicario en la Catedral de Cienfuegos, lo que supone más de cinco décadas de servicio en la provincia.

Este nuevo accidente se produce apenas dos semanas después de que el Padre Yuniel Alfonso Quintero, conocido como el Padre Lolo, cayera desde el techo de una iglesia en Cienfuegos el 21 de abril, sufriendo fracturas en la cadera y el cráneo.

Aquel sacerdote fue ingresado de urgencia en terapia intensiva del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, donde fue sometido a una intervención quirúrgica exitosa el 24 de abril.

Días después, su pronóstico fue calificado de esperanzador: se mantenía estable, había recuperado casi totalmente la memoria y se expresaba con claridad.

El 26 de abril, el Padre Lolo recibió el alta médica tras una evolución favorable, aunque con restricción de visitas por prescripción médica.

La nota oficial de la diócesis sobre el accidente del Padre Vega también menciona al Padre Lolo, señalando que «continúa avanzando en su proceso de recuperación».

En menos de dos semanas, la Diócesis de Cienfuegos ha tenido que emitir dos comunicados oficiales sobre accidentes de sacerdotes, en un período que también estuvo marcado por el fallecimiento del obispo emérito Jorge Enrique Serpa Pérez el 17 de abril en La Habana, a los 84 años.

El deterioro estructural de las iglesias cubanas por falta crónica de mantenimiento es un factor de riesgo documentado en la Isla, aunque las causas exactas de la caída del Padre Lolo desde el techo nunca fueron reveladas oficialmente.

El obispo Oropesa Lorente cerró el comunicado con un llamado a la comunidad de fieles: «Pedimos a todo el pueblo de Dios elevar sus oraciones por su pronta recuperación», y pidió la intercesión de «María Santísima, Madre amorosa», para que les conceda «una pronta y plena recuperación».