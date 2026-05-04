Alto funcionario de EE.UU. arremete contra el sistema cubano: «Es una mentira cruel»

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Jeremy Lewin, subsecretario de Asistencia Exterior del Departamento de Estado y asesor principal del secretario Marco Rubio, calificó al sistema comunista cubano de «mentira cruel» en una publicación en X este domingo, en reacción directa a un reportaje de la agencia AP sobre el colapso de la libreta de abastecimiento en la isla.

El funcionario respondió al artículo que documenta el estado crítico de las bodegas estatales en La Habana durante abril y mayo de 2026, donde los estantes aparecen prácticamente vacíos y miles de familias no encuentran qué comer.

«Los estantes de las tiendas están completamente desprovistos de productos básicos debido a décadas de corrupción e incompetencia incalculables por parte de las élites del régimen», escribió Lewin.

El funcionario acusó al régimen de canalizar los recursos únicamente hacia la represión interna y los negocios turísticos estatales, «que solo sirven para llenar las cuentas en el exterior de GAESA y los cleptócratas del régimen».

Lewin concluyó señalando que «no es de extrañar que más de un millón de cubanos huyeran a EE.UU. solo durante los años de Biden» como consecuencia directa de ese sistema.

El reportaje que motivó sus declaraciones retrata una crisis sin precedentes. El bodeguero habanero José Luis Amate López, que atiende a 5,000 clientes asignados, no tuvo un solo cliente en casi dos semanas a finales de abril.

En ese mes, su bodega solo disponía de arroz, azúcar y chícharos partidos.

«Ningún cubano puede sobrevivir de verdad con los productos de la libreta», declaró Amate López a la AP.

Ana Enamorado, habanera de 68 años, solo pudo comprar chícharos y un kilogramo de azúcar en abril. Su salario y pensión suman 8,000 pesos cubanos, equivalentes a unos 16 dólares mensuales.

«En la libreta casi no hay nada. Estamos prácticamente viviendo del aire», dijo. «Ahora hay que recortar, comer una vez al día y vivir de los recuerdos».

Esta situación se enmarca en el colapso de la libreta de abastecimiento que ha alcanzado niveles históricos en 2026. Cuba importa hasta el 80% de los alimentos que consume, pero el régimen ya no tiene fondos para sostener ese sistema, según el profesor William LeoGrande, de la Universidad Americana, quien señaló que el gobierno «echó a perder» la unificación monetaria de 2021, generando una inflación de hasta 470%.

Las declaraciones de Lewin no son aisladas. En febrero, el funcionario ya había afirmado que el régimen cubano ha mantenido al país en la miseria a propósito para preservar su control total. En marzo, describió las misiones médicas cubanas como uno de los peores ejemplos de esclavitud moderna, señalando que el Estado retiene entre el 70% y el 85% de los salarios de los médicos.

El mismo día en que Lewin publicó su mensaje, Díaz-Canel reconoció ante comunistas extranjeros reunidos en La Habana que Cuba «comerá lo que seamos capaces de producir», una admisión implícita del fracaso del modelo de importaciones subsidiadas.

La crisis alimentaria tiene cifras alarmantes: las muertes por desnutrición aumentaron un 74,42% entre 2022 y 2023, y el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos, según Food Monitor Program.

El 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90.

Rosa Rodríguez, de 54 años y sin remesas del exterior, gana 4,000 pesos —unos ocho dólares— al mes y en abril solo recibió una donación de cuatro libras de arroz en su bodega.

«Todo escasea aquí, todo, hasta ese maldito pan que nos dan. Si compro frijoles, no puedo comprar azúcar. Si me jubilo, me muero», declaró a la AP.