Opositor cubano detenido y acusado de preparar sabotajes en Cienfuegos

Bárbaro de la Nuez un día antes de su detención, junto al secretario general de la ASIC, Iván Hernández Carrillo

Vídeos relacionados:

El opositor cubano Bárbaro de la Nuez Ramírez, de 60 años, permanece recluido en la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones (UPICO) de Cienfuegos, acusado por las autoridades de preparar acciones de sabotaje en la provincia y de contratar personas para ejecutarlas.

Fue arrestado el 22 de abril tras registros simultáneos en su vivienda y en la de su madre, ambas ubicadas en el municipio de Aguada de Pasajeros, sin que hasta ahora se haya formalizado ninguna acusación oficial.

De la Nuez es integrante de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y de la organización ecopacifista Naturpaz, dos entidades consideradas ilegales por el régimen y sometidas a represión sistemática.

Su hermano Juan Alberto de la Nuez, también activista, intentó visitarlo el pasado sábado en la UPICO, pero fue remitido directamente a la Seguridad del Estado.

«Al llegar a la sede de UPICO, en Pueblo Grifo, me dijeron que no podían darme visitas, que tenía que dirigirme a la Seguridad del Estado», relató Juan Alberto.

Un oficial de la policía política lo recibió y le explicó el motivo de la detención con una justificación que revela la naturaleza política del caso: «Mi hermano estaba muy activo en las redes sociales, que él no tenía ninguna acusación contra él, pero había un proceso de investigación y hasta que no terminara no podía decidirse qué hacer con él».

La visita finalmente se realizó bajo supervisión de un teniente coronel, quien advirtió que terminaría de inmediato si se abordaba el caso.

Pese a las condiciones del encierro, Juan Alberto describió a su hermano como «muy firme, muy fortalecido», aunque más delgado, y confió en su liberación por la falta de fundamento en las acusaciones.

La detención de De la Nuez se inscribe en una ola de represión contra sindicalistas independientes que se intensificó en Cienfuegos en las semanas previas al 1º de Mayo, con al menos diez citaciones a miembros de la ASIC.

Otros dos sindicalistas, Lázaro Roberto Aguiar Mendoza y Consuelo Rodríguez Hernández, fueron citados sin orden judicial a cuarteles policiales en Cruces, Cienfuegos, en el mismo período.

Al menos veinte activistas de la región enfrentan sentencias o prisión preventiva por presuntos vínculos con grupos exteriores que el régimen califica de «contrarrevolucionarios».

El uso del cargo de sabotaje como herramienta de represión política no es nuevo en Cuba. El delito de sabotaje conlleva penas de entre siete y 15 años, elevables a cadena perpetua según agravantes, y en el segundo semestre de 2025 el régimen amplió su tipificación para incluir conductas como el robo de combustible, según documentó Cubalex.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias condenó en noviembre de 2025 el uso de este cargo contra presos del 11J, clasificando esas detenciones como crímenes de lesa humanidad por discriminación política.

Este caso se suma al récord histórico de 1,250 presos políticos que Cuba registraba a finales de marzo de 2026, según Prisoners Defenders, la cifra más alta desde el triunfo de la revolución.

La investigación contra De la Nuez permanece abierta y su hermano advirtió que, mientras no concluya, las autoridades no tienen previsto decidir su situación legal, lo que podría prolongar indefinidamente su detención sin cargos formales.