Opositor cubano detenido y acusado de preparar sabotajes en Cienfuegos

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El opositor cubano Bárbaro de la Nuez Ramírez, de 60 años, permanece recluido en la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones (UPICO) de Cienfuegos, acusado por las autoridades de preparar acciones de sabotaje en la provincia y de contratar personas para ejecutarlas.
Fue arrestado el 22 de abril tras registros simultáneos en su vivienda y en la de su madre, ambas ubicadas en el municipio de Aguada de Pasajeros, sin que hasta ahora se haya formalizado ninguna acusación oficial.
De la Nuez es integrante de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y de la organización ecopacifista Naturpaz, dos entidades consideradas ilegales por el régimen y sometidas a represión sistemática.
Su hermano Juan Alberto de la Nuez, también activista, intentó visitarlo el pasado sábado en la UPICO, pero fue remitido directamente a la Seguridad del Estado.
«Al llegar a la sede de UPICO, en Pueblo Grifo, me dijeron que no podían darme visitas, que tenía que dirigirme a la Seguridad del Estado», relató Juan Alberto.
Un oficial de la policía política lo recibió y le explicó el motivo de la detención con una justificación que revela la naturaleza política del caso: «Mi hermano estaba muy activo en las redes sociales, que él no tenía ninguna acusación contra él, pero había un proceso de investigación y hasta que no terminara no podía decidirse qué hacer con él».
La visita finalmente se realizó bajo supervisión de un teniente coronel, quien advirtió que terminaría de inmediato si se abordaba el caso.
Pese a las condiciones del encierro, Juan Alberto describió a su hermano como «muy firme, muy fortalecido», aunque más delgado, y confió en su liberación por la falta de fundamento en las acusaciones.
La detención de De la Nuez se inscribe en una ola de represión contra sindicalistas independientes que se intensificó en Cienfuegos en las semanas previas al 1º de Mayo, con al menos diez citaciones a miembros de la ASIC.
Otros dos sindicalistas, Lázaro Roberto Aguiar Mendoza y Consuelo Rodríguez Hernández, fueron citados sin orden judicial a cuarteles policiales en Cruces, Cienfuegos, en el mismo período.
Al menos veinte activistas de la región enfrentan sentencias o prisión preventiva por presuntos vínculos con grupos exteriores que el régimen califica de «contrarrevolucionarios».
El uso del cargo de sabotaje como herramienta de represión política no es nuevo en Cuba. El delito de sabotaje conlleva penas de entre siete y 15 años, elevables a cadena perpetua según agravantes, y en el segundo semestre de 2025 el régimen amplió su tipificación para incluir conductas como el robo de combustible, según documentó Cubalex.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias condenó en noviembre de 2025 el uso de este cargo contra presos del 11J, clasificando esas detenciones como crímenes de lesa humanidad por discriminación política.
Este caso se suma al récord histórico de 1,250 presos políticos que Cuba registraba a finales de marzo de 2026, según Prisoners Defenders, la cifra más alta desde el triunfo de la revolución.
La investigación contra De la Nuez permanece abierta y su hermano advirtió que, mientras no concluya, las autoridades no tienen previsto decidir su situación legal, lo que podría prolongar indefinidamente su detención sin cargos formales.
Preguntas frecuentes sobre la represión política en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue detenido el opositor cubano Bárbaro de la Nuez Ramírez?
Bárbaro de la Nuez Ramírez fue detenido por las autoridades cubanas bajo la acusación de preparar acciones de sabotaje en Cienfuegos y de contratar personas para ejecutarlas. Sin embargo, no se le ha formalizado ninguna acusación oficial. Su detención se inscribe en un contexto de represión sistemática contra sindicalistas independientes en Cuba.
¿Qué organizaciones internacionales han condenado las detenciones arbitrarias en Cuba?
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias ha condenado el uso de cargos, como el de sabotaje, para reprimir políticamente en Cuba, clasificando estas detenciones como crímenes de lesa humanidad. Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha expresado preocupación por la represión a sindicalistas independientes.
¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Cuba?
Cuba tiene un récord histórico de 1,250 presos políticos según Prisoners Defenders, cifra que representa la más alta desde el triunfo de la revolución. Las detenciones se han intensificado en un contexto de represión política y social, especialmente contra aquellos que buscan ejercer derechos básicos como la libertad de expresión y manifestación.
¿Cuál es el papel de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) en la situación actual?
La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) es una organización perseguida por el régimen cubano debido a su activismo en favor de la libertad sindical y los derechos de los trabajadores. La ASIC ha denunciado la represión sistemática que sufren sus miembros y ha instado a organizaciones internacionales a condenar los abusos del régimen cubano.
¿Qué acciones se han intensificado en Cuba contra opositores y activistas?
El régimen cubano ha intensificado operativos represivos, interrogatorios, detenciones y restricciones de movimiento contra activistas, periodistas independientes y opositores. Estas acciones buscan impedir el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión, especialmente en fechas de alta visibilidad pública.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.