Sandro Castro lanza burla al desfile por el Primero de Mayo: «Qué sueño más raro»

El nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, publicó ayer un video en sus redes sociales en el que se burla veladamente del desfile oficial por el Día Internacional de los Trabajadores en Cuba, mientras Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel presidían la marcha en La Habana con la consigna «La Patria se defiende».

En el clip, Sandro conversa con «Magnolia» —la mano de goma que usa como personaje en sus videos— y le cuenta que soñó que ambos estaban en un desfile. «Sueño raro, Magnolia, y había un carretillero de limón ahí, Dios mío», dice en el video, usando el tono irónico que caracteriza su presencia en redes.

El remate del clip no deja lugar a dudas sobre su intención: «Lo único que es, Magnolia, que tú y yo vamos a tomar porque es 1 de mayo y no se trabaja el día del trabajador».

Mientras Sandro brindaba, el régimen desplegaba en La Habana una marcha de tono marcadamente político-militar. Miles de cubanos, organizados en 15 sindicatos, marcharon desde cuatro puntos de la capital hacia la Tribuna Antiimperialista José Martí, donde Díaz-Canel convocó a defender el país «contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas imperiales».

El acto estuvo lejos de ser espontáneo. Reportes señalaron que muchos participantes asistieron bajo presión laboral o académica, y en Santiago de Cuba reclusos recién liberados fueron obligados a participar en la marcha.

El video de Sandro se suma a un patrón recurrente de acciones llamativas cada Primero de Mayo. En 2025, participó en la marcha oficialista gritando consignas paródicas con una botella de cerveza Cristal en mano: «¡Radio Vampiro transmite! ¡Viva el Primero de Mayo!». En 2024, lanzó un paracaídas en homenaje a la fecha.

Su figura genera debate creciente en 2026. Tras conceder entrevistas a CNN y NBC criticando a Díaz-Canel —«Para mí no está haciendo un buen trabajo»— y defender el «capitalismo con soberanía», el analista Camilo Loret de Mola lo calificó ayer mismo de «payaso manipulado por el régimen», cuestionando si su aparente disidencia es genuina o una herramienta del castrismo para proyectar una imagen de apertura.

El debate sobre la autenticidad de Sandro se intensifica además porque, según un informe del Food Monitor Program de febrero de 2026, sus negocios gozan de privilegios en importaciones, lo que contrasta con la imagen de crítico del sistema que proyecta en redes.

El Primero de Mayo en Cuba fue calificado como un triste espectáculo por observadores críticos, en un contexto de crisis económica aguda y tensiones con Estados Unidos, con Raúl Castro, de 94 años, en primera fila junto a Díaz-Canel.