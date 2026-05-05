China pide a EE.UU. levantar sanciones contra Cuba y las califica de ilegales

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de China instó este martes a Washington a levantar de inmediato el embargo y las sanciones contra Cuba, calificándolas de «unilaterales e ilegales».

Esta es la declaración más contundente de Pekín desde que la administración Trump intensificó su política de presión máxima contra La Habana.

El portavoz de la Cancillería china afirmó que «Estados Unidos ha intensificado aún más sus sanciones unilaterales e ilegales contra Cuba», violando «gravemente el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo, así como las normas básicas de las relaciones internacionales».

En el mismo comunicado, Pekín reafirmó su respaldo al régimen de La Habana: «China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacional, se opone resueltamente a la injerencia en los asuntos internos de Cuba e insta a la parte estadounidense a poner fin de inmediato al bloqueo, las sanciones contra Cuba y cualquier forma de presión coercitiva».

Las declaraciones chinas llegan cuatro días después de que Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva titulada «Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba», basada en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Trump firmó esa orden ejecutiva el 1 de mayo e introdujo por primera vez sanciones secundarias contra bancos y entidades financieras extranjeras que operen con entidades cubanas sancionadas, con riesgo de perder acceso al dólar.

La medida también extiende las restricciones a sectores clave como energía, defensa, minería y servicios financieros, y prohíbe la entrada a EE.UU. de funcionarios del régimen y sus familiares adultos.

EE.UU. bloqueó además todos los bienes vinculados al régimen que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones nuevas contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla, reduciendo las importaciones energéticas cubanas entre un 80% y un 90%.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió a las nuevas medidas calificándolas de «ilegales y abusivas».

Rodríguez advirtió que «no van a amedrentar a los cubanos» en un mensaje publicado en redes sociales, mientras que Miguel Díaz-Canel las tildó de «brutal bloqueo genocida» y acusó a Washington de «pobreza moral».

La postura china de este martes no es nueva. El 30 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ya había acusado a EE.UU. de «inventar pretextos y difundir rumores» para justificar el embargo, en respuesta a las denuncias del secretario de Estado Marco Rubio sobre presuntas instalaciones chinas de inteligencia en suelo cubano.

El contexto geopolítico se agravó aún más el 2 de mayo, cuando Trump amenazó con fondear el portaaviones USS Abraham Lincoln a apenas 100 yardas de las costas cubanas, condicionando la acción a la conclusión de las operaciones militares en Irán.