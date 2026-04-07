"Lo nunca visto": Escuela primaria rodeada de basura en Santiago de Cuba desata indignación en redes

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Un basurero crece sin control a pocos metros de la entrada de la escuela primaria Hermanos Marañón, ubicada en la calle 2 de Vista Hermosa, entre C y D, en Santiago de Cuba, exponiendo a los estudiantes a riesgos sanitarios graves mientras las autoridades permanecen en silencio.
La denuncia fue publicada el lunes por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien documentó con imágenes la acumulación de bolsas rotas, restos de comida, escombros y desechos orgánicos que prácticamente alcanzan la zona por donde transitan los niños a diario.
"Lo que debería ser un espacio de formación, cuidado y futuro, hoy está rodeado de basura", dijo.
Este tipo de denuncias son habituales en Cuba y el Estado no toma medidas. Sin embargo, desde 2024 se reportan cada vez más basureros que colindaban con escuelas primarias, evidenciando un problema que se repite sin solución.
La crisis de higiene afecta también el entorno físico de los centros educativos. Recientemente se denunció el deplorable estado de la calle de acceso al seminternado, otra muestra del abandono que enfrentan las instituciones escolares en la provincia.
La desesperación de los vecinos ante la inacción de las autoridades ha llevado a medidas extremas. En noviembre pasado, los residentes del reparto Mariana de la Torre bloquearon una calle como protesta por la acumulación de desechos que nadie recogía.
Las consecuencias de estos vertederos improvisados pueden ser devastadoras. La acumulación de desechos provocó un incendio en el reparto Chicharrones, y más recientemente otro basurero ardió en el reparto Rajayoga, poniendo en riesgo a familias enteras.
El propio ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente reconoció que la crisis de basura está regada por toda Cuba, una admisión que contrasta con la falta de soluciones concretas sobre el terreno.
Mientras tanto, los niños de la escuela Hermanos Marañón siguen llegando cada día a clases entre podredumbre y malos olores.
A las condiciones insalubres del entorno se suma la preocupación por la calidad del almuerzo servido a estudiantes en Santiago de Cuba, completando un panorama de abandono que afecta la salud y el bienestar de la infancia cubana.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Basura y Condiciones Insalubres en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la escuela primaria Hermanos Marañón en Santiago de Cuba está rodeada de basura?
La escuela primaria está rodeada de basura debido a un basurero improvisado que crece sin control a pocos metros de su entrada, exponiendo a los estudiantes a riesgos sanitarios graves mientras las autoridades no toman medidas. Este problema refleja una crisis general de manejo de residuos en Santiago de Cuba y en toda la isla, agravada por la falta de respuesta efectiva de las autoridades locales.
¿Cuáles son las consecuencias de la acumulación de basura cerca de las escuelas en Santiago de Cuba?
La acumulación de basura cerca de las escuelas puede provocar graves riesgos sanitarios, como la proliferación de enfermedades y el peligro de incendios, como ya ha ocurrido en otras zonas de Santiago de Cuba. Además, estas condiciones afectan el bienestar y la seguridad de los estudiantes, quienes deben transitar diariamente por áreas insalubres.
¿Qué acciones han tomado los vecinos de Santiago de Cuba ante la crisis de basura?
Los vecinos han tomado medidas extremas como bloquear calles en protesta por la acumulación de desechos. Sin embargo, la inacción de las autoridades ha llevado a que el problema persista, reflejando el abandono institucional y la falta de respuestas efectivas a las demandas de la comunidad.
¿Cómo afecta la crisis de basura en Santiago de Cuba a la salud pública?
La crisis de basura en Santiago de Cuba agrava los problemas de salud pública al propiciar brotes de enfermedades como la hepatitis A, la cual se transmite por la falta de higiene y el contacto con materiales contaminados. Además, la acumulación de desechos favorece la proliferación de vectores como moscas y roedores, aumentando el riesgo de infecciones.
¿Qué ha reconocido el gobierno cubano sobre la crisis de basura en el país?
El gobierno cubano ha reconocido que la crisis de basura es un problema generalizado en todo el país, según declaraciones del ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. No obstante, esta admisión contrasta con la falta de soluciones concretas y efectivas sobre el terreno para abordar y resolver la crisis.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.