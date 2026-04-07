"Lo nunca visto": Escuela primaria rodeada de basura en Santiago de Cuba desata indignación en redes

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Un basurero crece sin control a pocos metros de la entrada de la escuela primaria Hermanos Marañón, ubicada en la calle 2 de Vista Hermosa, entre C y D, en Santiago de Cuba, exponiendo a los estudiantes a riesgos sanitarios graves mientras las autoridades permanecen en silencio.

La denuncia fue publicada el lunes por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien documentó con imágenes la acumulación de bolsas rotas, restos de comida, escombros y desechos orgánicos que prácticamente alcanzan la zona por donde transitan los niños a diario.

"Lo que debería ser un espacio de formación, cuidado y futuro, hoy está rodeado de basura", dijo.

Este tipo de denuncias son habituales en Cuba y el Estado no toma medidas. Sin embargo, desde 2024 se reportan cada vez más basureros que colindaban con escuelas primarias, evidenciando un problema que se repite sin solución.

La crisis de higiene afecta también el entorno físico de los centros educativos. Recientemente se denunció el deplorable estado de la calle de acceso al seminternado, otra muestra del abandono que enfrentan las instituciones escolares en la provincia.

La desesperación de los vecinos ante la inacción de las autoridades ha llevado a medidas extremas. En noviembre pasado, los residentes del reparto Mariana de la Torre bloquearon una calle como protesta por la acumulación de desechos que nadie recogía.

Las consecuencias de estos vertederos improvisados pueden ser devastadoras. La acumulación de desechos provocó un incendio en el reparto Chicharrones, y más recientemente otro basurero ardió en el reparto Rajayoga, poniendo en riesgo a familias enteras.

El propio ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente reconoció que la crisis de basura está regada por toda Cuba, una admisión que contrasta con la falta de soluciones concretas sobre el terreno.

Mientras tanto, los niños de la escuela Hermanos Marañón siguen llegando cada día a clases entre podredumbre y malos olores.

A las condiciones insalubres del entorno se suma la preocupación por la calidad del almuerzo servido a estudiantes en Santiago de Cuba, completando un panorama de abandono que afecta la salud y el bienestar de la infancia cubana.