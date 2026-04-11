Gobierno admite deterioro sanitario en Santiago de Cuba: vectores elevados, saneamiento deficiente y agua sin clorar

No obstante, autoridades aseguran que "la situación epidemiológica de la provincia se mantiene estable"

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Las autoridades sanitarias de Santiago de Cuba reconocieron esta semana un preocupante deterioro de las condiciones higiénico-epidemiológicas en la provincia, con niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti muy por encima de la media de los últimos cinco años, saneamiento ambiental deficiente y distribución de agua sin clorar a gran parte de la ciudad.

El reconocimiento se produjo el 9 de abril, durante el Consejo de Salud Provincial convocado por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) y el Departamento Provincial de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, informó el periódico oficial Sierra Maestra.

Uno de los problemas más graves admitidos en el encuentro es que la planta potabilizadora de Quintero, que abastece más del 60% del agua de la capital provincial, libera aproximadamente 3,240 metros cúbicos por minuto de agua sin clorar durante los cortes eléctricos, debido a fallas en el grupo electrógeno relacionadas con la escasez de combustible.

Los sistemas de cloración presentan además roturas, lo que obliga a recurrir a la aplicación manual como alternativa, apuntó la fuente.

Las autoridades también admitieron que no han podido realizar fumigación ni control de focos por problemas con el suministro de combustible, pese a haber cumplido con la abatización en los primeros meses del año, aseguraron.

El saneamiento ambiental fue calificado como deficiente, con salideros de agua, fosas obstruidas y desbordamientos que persisten sin solución en distintos puntos de la provincia.

Pese al cuadro descrito, las autoridades aseguraron que "la situación epidemiológica de la provincia se mantiene estable" y que "las arbovirosis, enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas se encuentran en el corredor endémico del Caribe en seguridad".

En el Consejo también se alertó sobre el incremento mundial de la tuberculosis, enfermedad que ha superado al Sida como causa de muerte y que tiene presencia notable en Santiago de Cuba y La Habana.

Se informó además que se realizaron 322 muestras para detectar cólera en lo que va de 2026, todas con resultado negativo.

La admisión oficial llega en un contexto de crisis sanitaria acumulada. En enero de 2026, periodistas independientes alertaron sobre un brote de hepatitis A en zonas de la ciudad, vinculado al colapso del alcantarillado y la contaminación del agua potable.

En marzo, vecinos del reparto Vista Hermosa denunciaron inundaciones con aguas negras que penetraban en más de 10 viviendas desde hacía más de dos meses, sin solución por parte de las autoridades.

El 7 de abril el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada denunción que el hospital infantil "La Colonia Española" de Santiago de Cuba carecía de agua destilada, lo que impedía realizar exámenes complementarios a niños ingresados.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha reportado que 50 sistemas de abasto de agua en la provincia siguen sin funcionar.

La crisis se enmarca en un deterioro nacional más amplio, teniendo en cuenta que 87% del sistema de abasto de agua en Cuba depende del Sistema Electroenergético Nacional, que ha sufrido seis apagones totales en año y medio, y cuyo déficit se disparó a más de 1,800 megavatios tras la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras el 6 de abril.