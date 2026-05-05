Educación en Matanzas aclara rumores: El curso escolar no se adelanta pese a las dificultades

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La Dirección Municipal de Educación de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, emitió este martes un comunicado oficial en Facebook para desmentir rumores que circulaban entre estudiantes, familias y la comunidad sobre un posible adelanto del fin del curso escolar 2025-2026.

El mensaje fue categórico: «El curso culmina en julio, tal y como establece el calendario escolar. No hay adelanto ni extensión fuera de lo planificado».

Las autoridades educativas de Cárdenas reconocieron que el año estuvo marcado por dificultades, pero insistieron en que el proceso de enseñanza no se interrumpió: «A pesar de las limitaciones, la enseñanza no se detuvo».

El comunicado también exhortó al claustro docente a cerrar el año con altura: «Exhortamos a todo el claustro docente a desarrollar un cierre con calidad, responsabilidad y amor».

Las autoridades prometieron mantener informada a la comunidad ante cualquier cambio futuro: «Si existiera alguna otra modificación se estará informando por las distintas vías».

El anuncio llega en medio de una profunda crisis educativa que golpea a Matanzas desde el inicio del curso. La provincia arrancó en septiembre de 2025 con un déficit de más de 2,000 docentes, lo que representó apenas el 68% de cobertura pedagógica para más de 98,000 alumnos en más de 500 escuelas.

A esas carencias se sumó, desde enero de 2026, una severa crisis de combustible que paralizó el transporte escolar y obligó a reorganizar las evaluaciones finales en Matanzas para más de 90,000 estudiantes en 504 instalaciones educativas.

En primaria, segundo y cuarto grado eliminaron el ejercicio comprobatorio, mientras que quinto y sexto sustituyeron las pruebas finales por trabajos prácticos o evaluaciones sistemáticas.

El panorama no es exclusivo de Matanzas. En Pinar del Río, suspendieron exámenes finales en escuelas primarias por la crisis energética, y en Sancti Spíritus, alumnos de la EIDE debieron llegar «por sus propios medios» ante la parálisis del transporte público.

A nivel nacional, el Ministerio de Educación inició el curso 2025-2026 con un déficit de aproximadamente 24,000 profesores, equivalente al 12,5% de las plazas necesarias, impulsado por la emigración masiva y salarios que oscilan entre cuatro mil y 9,400 pesos cubanos mensuales —entre ocho y veinte dólares al cambio informal.

Pese al colapso generalizado, el régimen pidió a los centros continuar el calendario escolar con medidas de flexibilización como clases sin uniforme, ajustes de horarios y semipresencialidad.

Es en ese contexto de incertidumbre —con cambios constantes en las evaluaciones, suspensiones de clases y transporte paralizado— donde surgieron los rumores sobre un posible adelanto del fin del curso en Cárdenas, que las autoridades municipales salieron a desmentir públicamente. El comunicado cierra con la promesa de que, si hubiera alguna modificación al calendario, la comunidad será informada «por las distintas vías».