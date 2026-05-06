El régimen cubano minimiza la ayuda de EE.UU.: «Bolsitas de alimentos y aseo»

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Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, describió este miércoles la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos tras el huracán Melissa como «bolsitas individuales de alimentos y aseo más otros materiales que siempre se agradecen», en lo que parece una respuesta directa a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio del día anterior.

En la publicación, Cossío afirma que de los 3 millones de dólares prometidos por Washington en octubre de 2025 —tras el paso del huracán de categoría 3 por el oriente cubano— han llegado al país bienes «valorado todo en 2,5 millones de dólares», y que «pronto se completará el resto».

El funcionario también menciona que EE.UU. amplió su ayuda a Cuba con otros 6 millones de dólares, anunciados «desde hace meses», elevando el total comprometido a 9 millones, todos a distribuirse igualmente a través de la Iglesia Católica.

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Lo que llama la atención es la precisión con la que Cossío maneja las cifras: afirma saber que lo recibido equivale a 2,5 millones de dólares, pese a que toda la ayuda llega directamente a Cáritas Cuba y la red parroquial, sin pasar por el gobierno.

El tono del texto no es de gratitud, sino de condescendencia calculada. Cossío concluye exigiendo que la distribución se haga «con la debida coordinación con las autoridades nacionales y el respeto a las leyes de nuestro país, sin politización y atendiendo a los más necesitados en los territorios de mayor vulnerabilidad».

La publicación llega un día después de que Rubio declarara en la Casa Blanca que EE.UU. quiere enviar más ayuda a Cuba pero el régimen debe permitirlo: «No nos dejan dar más ayuda humanitaria a su propio pueblo, y estamos dispuestos a hacerlo a través de la Iglesia».

Rubio también anunció que llevará el tema de la ayuda humanitaria a su reunión con el papa León XIV en el Vaticano, prevista para este jueves.

La estrategia de Cossío parece ser la de reencuadrar la narrativa oficial: presentar al régimen como cooperador y receptivo, mientras reduce semánticamente los envíos a simples «bolsitas», en contraste con los 9 millones de dólares comprometidos por Washington.

No es la primera vez que el régimen adopta esta postura ambivalente. Desde que el gobierno cubano denunció los fines oportunistas de la ayuda de EE.UU. en enero de 2026, el MINREX ha aceptado los bienes materiales mientras cuestiona el método de distribución y acusa a Washington de «manipulación política».

La ayuda, distribuida en las diócesis de Holguín-Las Tunas, Bayamo-Manzanillo, Santiago de Cuba y Guantánamo-Baracoa, ha beneficiado a unas 6,000 familias —hasta 24,000 personas— en una región que aún no se recupera del huracán Melissa, en medio de una crisis humanitaria que ni la Iglesia puede contener ante los apagones de hasta 25 horas diarias y el colapso económico.

El Departamento de Estado fue explícito en febrero: «El régimen rendirá cuentas ante Estados Unidos y su propio pueblo por cualquier interferencia».